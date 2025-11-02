خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد؛

اکران دو فیلم از ۱۴ آبان ماه

اکران دو فیلم از ۱۴ آبان ماه
کد خبر : 1708374
لینک کوتاه کپی شد.

پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان) و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ فیلم «شاه نقش» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش موسسه راه عرفان و همچنین فیلم «قرمز یواش» به سرگروهی پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب از چهارشنبه ۱۴ آبان ماه به روی پرده بروند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ