اکران دو فیلم از ۱۴ آبان ماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان) و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ فیلم «شاه نقش» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش موسسه راه عرفان و همچنین فیلم «قرمز یواش» به سرگروهی پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب از چهارشنبه ۱۴ آبان ماه به روی پرده بروند.

