تیزر «شاه نقش» منتشر شد

به گزارش ایلنا، «شاه نقش» از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز می‌کند.

این فیلم به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و عنایت بخشی دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.

در این فیلم بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده، مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند.

در خلاصه فیلم آمده است: ناصر یک کتک خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. او برای بدست گرفتن قدرت رقیب سرسختی بنام شهاب دارد…

موسسه راه عرفان پخش «شاه نقش» را بر عهده دارد.

این تیزر توسط یوسف بخشایش ساخته شده است.

