مدیر شبکه رادیویی فرهنگ منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، متن حکم علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی بدین شرح است: جناب آقای محسن حبیبی، با توجه به تعهد، تخصص و تجارب مفید جنابعالی در رسانه ملی و دانشگاه به موجب این حکم به عنوان مدیر شبکه فرهنگ معاونت صدا منصوب می شوید. انتظار می‌رود با بهره‌مندی از توانایی‌ها و تجربه‌های همکاران آن شبکه، علاوه بر متناسب‌سازی تمامی برنامه‌ها با سند تحول سازمان، ماموریت‌ها و اهداف ابلاغی ذیل را محقق سازید:

جریان‌سازی در امور فرهنگی کشور و ارتباط فعال و مستمر با نهادها و سازمان‌های تاثیرگذار در حوزه فرهنگ. پاسداری و تقویت زبان و ادبیات فارسی به عنوان بنیان هویت ملی – فرهنگی ایران اسلامی. تقویت هویت ملی و انقلابی و افزایش همبستگی و اتحاد ملی با استفاده از عناصر فرهنگ ساز در توسعه سبک زندگی اسلامی – ایرانی. معرفی آثار برجسته و عناصر فعال و مراکز خالق هنر انقلاب اسلامی. تاکید بر ابعاد گوناگون فرهنگ غنی ایرانی اسلامی همانند محیط زیست، جوانی جمعیت، تولید، خانواده اصیل و ... تقویت عدالت گرایی عمومی در مردم و توسعه نگاه عادلانه به ظرفیت های متنوع و غنی جغرافیای ایران اسلامی. تبیین درست چهره فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی زن مسلمان در تقابل با تعاریف متحجرانه و غربزده از زن، روایت هوشمندانه و صحیح تاریخ اسلام و ایران و استفاده حداکثری از دستمایه‌های تاریخی در مسیر هویت بخشی و تمدن اسلامی. بهره گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و فضای مجازی از جمله هوش مصنوعی در تولید، پردازش و توزیع محتوا به منظور ارتقاء کیفیت برنامه ها، کشف زمینه‌های جدید فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان در عصر دیجیتال، توسعه و تنوع‌بخشی به قالب های برنامه سازی با اولویت تولید و توزیع پادکست های تخصصی وجذاب برای دسترسی‌پذیری بیشتر، جذب مخاطبان جوان و تعمیق پیام های فرهنگی در بستر زمانی و مکانی غیرمتمرکز.

در پایان حکم آمده است: لازم می‌دانم از زحمات موثر جناب آقای کاظمی دینان در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی نمایم. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

