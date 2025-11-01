زمینه حضور سینمای ایران در بازار فیلم تایلند فراهم شد

به گزارش ایلنا، نام این جشنواره بین المللی که تلاش کرده جایگاه بانکوک را به‌عنوان هاب سینمایی جنوب شرق آسیا تثبیت کند، بازار فیلم تالاد نانگ است؛ فضایی که هنر و اقتصاد در آن به هم می‌رسند و بستری فراهم می‌شود تا فیلم‌سازان، تهیه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و توزیع‌کنندگان از سراسر جهان گرد هم آیند.

تالاد نانگ علاوه بر یک نمایشگاه ؛ مرکز تجاری جشنواره نیز هست که در این بخش، پروژه‌ها معرفی ، ایده‌ها به سرمایه متصل و مذاکرات بین‌المللی شکل می‌گیرد که رسانه‌های تایلندی آن را ابزاری کلیدی برای افزایش قدرت نرم کشور و رونق اقتصاد سینمایی می‌دانند.

بازار فیلم تالاد نانگ مجموعه‌ای از نشست‌ها، رقابت‌ها و فعالیت‌های تخصصی را دربرمی‌گیرد که در روز نخست، پس از ثبت‌نام و سخنرانی افتتاحیه، چندین سمینار با محورهایی همچون اقتصاد سینما، سرمایه‌گذاری در محتوای تایلندی و جایگاه تایلند به‌عنوان مرکز فیلم منطقه‌ای برگزار می‌گردد.

تالاد نانگ امسال میزبان بیش از ۵۰ غرفه از مجموعه‌های مختلف فعال در زنجیره تولید و پخش فیلم بود که تنوع شرکت‌کنندگان به‌خوبی نشان می‌دهد این بازار فقط به فیلم محدود نبود و کل اکوسیستم سینمایی را پوشش داده است.

با توجه به مذاکرات و رایزنی‌های انجام‌شده توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با شرکت‌ها و نهادهای تایلندی، این ظرفیت وجود دارد که اگر تولیدکنندگان ایرانی قصد تولید مشترک یا فروش آثار خود در بازار آسیای جنوب شرقی را داشته باشند، از طریق رایزنی فرهنگی در بانکوک ارتباطات اولیه برقرار و زمینه همکاری‌های عملی فراهم شود.

انتهای پیام/