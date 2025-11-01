پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «خواب ناتمام»

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «خواب ناتمام» به تهیه کنندگی و کارگردانی سجاد باغ شیخی بعد از دو روز فیلمبرداری وارد مراحل فنی شد.

این فیلم داستانی عصر کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ را در کاخ نخست وزیری را روایت میکند.

در این فیلم رضا محمدی نقش محمد مصدق را ایفا می‌کند.

عوامل پروژه : چهره پرداز : عباس طهران - منشی صحنه : مهشاد باباپور - طراح پوستر : مهدی ایمانی - مدیر تصویر برداری : عباس طهران - مدیر صحنه : محمد حسین خسروی - دستیار صحنه : فاطمه قاسمی - عکاس : فاطمه سلیمانی - مدیر پشتیبانی : علی کوچکی،‌ تدوین : امیر علی عبدلی

