پردیس سینمایی ملت خانه جشنواره فیلم شهر شد

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، پردیس سینمایی ملت وابسته به موسسه تصویر شهر به عنوان خانه جشنواره میزبان هنرمندان، فعالان رسانه و مخاطبان این دوره خواهد بود.

بر این اساس، علاوه بر نمایش آثار بخش‌های مختلف (سینمای ایران، سینمای بین‌الملل و محله)، نشست‌های تخصصی این رویداد در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/