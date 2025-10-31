عبدالحسین مختاباد با ارکستر موسیقی ملی ایران خواند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «آن لحظه‌ها» به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی عبدالحسین مختاباد، ۷ و ۸ آبان ماه، طی دو شب در تالار وحدت برگزار شد.

این کنسرت با اجرای قطعه خاطره‌انگیز «شبانگاهان» با شعر ساعد باقری، آهنگسازی عبدالحسین مختاباد و تنظیم فریبرز فرهنگ‌مهر، آغاز شد که بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

در ادامه کنسرت، قطعه‌های «کوچه باغ راز» با شعر قدم‌علی سرامی، آهنگسازی حسن یوسف‌زمانی، تنظیم فریبرز فرهنگ‌مهر، «گل باغ آشنایی» با شعر فخرالدین عراقی، آهنگسازی عبدالحسین مختاباد و تنظیم همایون رحیمیان، «شور مستی» با شعر فریدون مشیری، آهنگسازی روح‌الله خالقی و تنظیم گلنوش خالقی، «همای قاف قرب» با شعر مولانا و آهنگسازی و تنظیم همایون رحیمیان، قطعه بی‌کلام «سبک بال» با آهنگسازی و تنظیم حسین دهلوی، «جوانی» با شعر محمدرضا شفیعی کدکنی، آهنگسازی و تنظیم عبدالحسین مختاباد، «تمنای وصال» با شعری از شیخ بهایی، آهنگسازی عبدالحسین مختاباد و تنظیم فریبرز فرهنگ‌مهر و «نقش خیال» با شعر حافظ، آهنگسازی و تنظیم همایون رحیمیان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

اجرای قطعه «سیمین بری» با شعر ابراهیم صفایی، آهنگسازی جمشید شیبانی و تنظیم همایون رحیمیان نیز پایان بخش کنسرت «آن لحظه‌ها» بود.

نیکنام حسینی پور مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، محمدعلی کیانی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد سعدی، سیدعلی موسوی زاده معاون امور بین الملل بنیاد سعدی، اسماعیل محرابی

علی اصغر شاه‌زیدی، مرتضی الویری، امیر رفعتی و... طی این دو شب به تماشای اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران نشستند.

مازیار ظهیرالدینی (نوازنده ویولن و کنسرت مایستر)، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، فرناز دارویی، فاطمه بلادر، زهرا کریمی، کیانا کاوه، یکتا علیزاده (ویولن یک)، سارا بیرامزادگان، بهنام آقاجانیان، امیر نظری سالاری، نگین سمایی، حمید خدایی، فارس مخلص، رادمهر فلاح، صبا پورکریمی (ویولن دو)، هومن اتابکی، همایون هاشم‌زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طائی، اشکان نظر، جاوید پناهی، بهار براهیمی (ویولا)، محمدحسین غریبی، علی آقاجانی، غزاله حاج کاظم شیرازی، نرگس فلاح‌پسند، امین چراغیان، شقایق نجاتی (ویولنسل)، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا اکرمی، نرگس باقری (کنترباس)، شهرام رکوعی، روشنک نوشی (فلوت)، فراز فراستلو (پیکولو)، فرشید حفظی‌فرد (ابوا)، سایوری شفیعی، محمد ملک‌لی، گلرخ رجایی (کلارینت)، امیر ملکی‌زاده (فاگوت)، پوریا شیوافرد (نی)، مژگان محمدحسینی (قانون)، علی عابدین (سنتور)، آناهیتا رمضانی، مسعود آذین (تار)، مهران خانزاده (عود)، مریم ملا (تنبک)، فرهاد رحیمیان (دف)، ریحانه رفیعی، پارمیدا بهادران (هورن)، امیررضا صالحی، آرمان فتاحی (ترومپت)، مانی داوری، نسیم حسینی (ترومبون)، آرمان فتاحی (پیانو)، عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی) و ماهان ببری (پرکاشن) نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران در این کنسرت بودند.

انتهای پیام/