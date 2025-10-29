خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب اعضای شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی

انتصاب اعضای شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی
کد خبر : 1706656
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای جدید شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی با حضور رییس سازمان سینمایی کشور معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در ابتدای این جلسه، مدیرعامل بنیاد طی احکام جداگانه‌ای، پنج عضو شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی را منصوب کرد. اسماعیل بنی‌اردلان (مدرس و پژوهشگر سینما)، مسعود نقاش‌زاده (مدرس و کارگردان سینما)، محمدباقر قهرمانی (مدرس دانشگاه)، مهدی رحیمیان (مدرس دانشگاه) و زهرا محمدی (مدرس دانشگاه) اعضای جدید این شورا هستند.

در این جلسه، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ضمن ابراز خرسندی از فرصت تعامل بنیاد سینمایی فارابی با پژوهشگران و مدرسان دانشگاه تأکید کرد: می‌بایست تلاش بیشتری کنیم تا در کنار دیگر مأموریت‌هایی که برعهده بنیاد سینمایی فارابی است، بنیاد را برای خلق یک فضای علمی و تخصصی هم به روزرسانی کنیم.

وی ادامه داد: می‌توان با حفظ توازن بین مباحث نظری و پروژه‌های عملی، تلاش کرد تا با به وجود آوردن بسترهای پژوهشی، تولیدات فرهنگی را به آنچه که از گذشته به عنوان وظیفه کلیدی برای بنیاد تعریف شده و امروز با همه تحولات از آن توقع می‌رود، نزدیک کرد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه فارابی در طول سال‌های اخیر، مسیر منسجمی در حوزه تولیدات خود نداشته است، گفت: فرصت پیش ‌رو، فرصت مغتنمی است که  با حضور اساتید، روند طرح‌های پژوهشی آتی نیز بازتعریف شود.

فریدزاده در پایان سخنانش، با استقبال از پیشنهاد انجام کارهای مشترک با ساختارها و منابع آموزشی وزارتخانه‌های فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که در حوزه‌ سینما و مطالعات سینمایی، بتوانیم به ساختاری مثل یک انجمن علمی دست یابیم.

حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز بر برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و برنامه‌ریزی مناسب برای پیمودن مسیری که به پیشرو شدن سینمای ایران کمک خواهد کرد تأکید  کرد. علاوه بر این، حفظ قوام و قوت انتشارات بنیاد و حرکت به سمت پیگیری مباحث مختلف بر پایه مطالعات علمی در سینما از دیگر نکات مطرح شده توسط او بود.

جعفری همچنین تأکید کرد که باید مرجعیت بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما در بخش‌های مختلف به این نهاد بازگشته و اقداماتی که صورت می‌گیرد به نحوی باشد که به ارتقای سطح و رشد سینمایی کشور کمک کند.

در این جلسه، اعضا درباره‌ اولویت‌های پژوهش و انتشارات و اهمیت به روزرسانی تولیدات واحد انتشارات، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ