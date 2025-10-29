انتصاب اعضای شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی
اعضای جدید شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی با حضور رییس سازمان سینمایی کشور معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در ابتدای این جلسه، مدیرعامل بنیاد طی احکام جداگانهای، پنج عضو شورای عالی انتشارات و پژوهش بنیاد سینمایی فارابی را منصوب کرد. اسماعیل بنیاردلان (مدرس و پژوهشگر سینما)، مسعود نقاشزاده (مدرس و کارگردان سینما)، محمدباقر قهرمانی (مدرس دانشگاه)، مهدی رحیمیان (مدرس دانشگاه) و زهرا محمدی (مدرس دانشگاه) اعضای جدید این شورا هستند.
در این جلسه، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ضمن ابراز خرسندی از فرصت تعامل بنیاد سینمایی فارابی با پژوهشگران و مدرسان دانشگاه تأکید کرد: میبایست تلاش بیشتری کنیم تا در کنار دیگر مأموریتهایی که برعهده بنیاد سینمایی فارابی است، بنیاد را برای خلق یک فضای علمی و تخصصی هم به روزرسانی کنیم.
وی ادامه داد: میتوان با حفظ توازن بین مباحث نظری و پروژههای عملی، تلاش کرد تا با به وجود آوردن بسترهای پژوهشی، تولیدات فرهنگی را به آنچه که از گذشته به عنوان وظیفه کلیدی برای بنیاد تعریف شده و امروز با همه تحولات از آن توقع میرود، نزدیک کرد.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه فارابی در طول سالهای اخیر، مسیر منسجمی در حوزه تولیدات خود نداشته است، گفت: فرصت پیش رو، فرصت مغتنمی است که با حضور اساتید، روند طرحهای پژوهشی آتی نیز بازتعریف شود.
فریدزاده در پایان سخنانش، با استقبال از پیشنهاد انجام کارهای مشترک با ساختارها و منابع آموزشی وزارتخانههای فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که در حوزه سینما و مطالعات سینمایی، بتوانیم به ساختاری مثل یک انجمن علمی دست یابیم.
حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز بر برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و برنامهریزی مناسب برای پیمودن مسیری که به پیشرو شدن سینمای ایران کمک خواهد کرد تأکید کرد. علاوه بر این، حفظ قوام و قوت انتشارات بنیاد و حرکت به سمت پیگیری مباحث مختلف بر پایه مطالعات علمی در سینما از دیگر نکات مطرح شده توسط او بود.
جعفری همچنین تأکید کرد که باید مرجعیت بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما در بخشهای مختلف به این نهاد بازگشته و اقداماتی که صورت میگیرد به نحوی باشد که به ارتقای سطح و رشد سینمایی کشور کمک کند.
در این جلسه، اعضا درباره اولویتهای پژوهش و انتشارات و اهمیت به روزرسانی تولیدات واحد انتشارات، به بحث و تبادلنظر پرداختند.