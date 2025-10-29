خبرگزاری کار ایران
«تاجی» به جشنواره فیلم فویل ایرلند راه پیدا کرد
فیلم کوتاه «تاجی» در سی ‌و‌ هشتمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم فویل ایرلند به رقابت خواهد پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «تاجی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی برجیان، به سی ‌و‌ هشتمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم فویل ایرلند راه پیدا کرد.

این جشنواره، تنها جشنواره مورد تائید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار)، آکادمی جوایز فیلم بریتانیا (بفتا) و همچنین آکادمی سینما و تلویزیون کانادا در ایرلند شمالی است و برنده جایزه جشنواره برای رقابت به آکادمی اسکار و بفتا معرفی می‌شود.

سی ‌و‌ هشتمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم فویل ایرلند از ۲۸ آبان تا ۹ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ الی ۳۰ نوامبر برگزار خواهد شد.

«تاجی»، قصه تاجی سر گارگر کارخانه را روایت می‌کند که زنی سر سخت و قوی است. او در اوج مشکلاتش  برای زندگی‌اش باید تصمیم مهمی بگیرد.

فاطمه نیشابوری، مرتضی خانجانی، شمیلا تابش، فاطمه حسنی، روحیه محمودی، فائزه وفایی، الهه موچانی، علی باقری، احد شاملو و با حضور افتخاری غلامرضا رمضانی، به همراه جانیار اسکندریان بازیگر کودک، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «تاجی» عبارتند از: تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: مهدی برجیان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: نوید کریم‌پور، دستیار دوم کارگردان : پوریا سلیمانی، دستیار کارگردان: یاسمن زلقی، منشی صحنه: زهرا مهدوی، مدیر فیلمبرداری: مصطفی صادقی، مشاور گروه فیلمبرداری: ادیب سبحانی، دستیار اول فیلمبردار: سعید کرمی، گروه فیلمبرداری: علی منوچهرپناه، نوید عبدی، علی رضایی و محمد ریزآبادی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، زیرنویس: سوگل رضوانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: نوید سجادی حسینی، اپراتور دوربین: علی صالحی، استدی‌کم : امیر کتب‌زاده، استوری برد: علی باقری،  تدوین: علی شیخی، موسیقی: بهنام راد، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، تدوین صدا: زهرا اخوان عبیری، دستیار صداگذاری: امین آشوری استودیو شِنو، صدابردار: مهدی فیض‌مندیان، دستیار صدابردار: محسن مصلح، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، دستیار اول صحنه: امید نجومی، مدیر صحنه: محمد نصیری فر، دستیار لباس: کتایون فربد، طراح چهره پردازی: امید گلزاده، مجری چهره‌پردازی: حانیه محمودآبادی و زهرا حمیدی، مدیر تولید: مرتضی رحمانی، مدیر تدارکات: رامین علیزاده، مسئول هنرور: مهرداد جوزی، سینه موبیل: محمدرضا مشهور نیکنام، طراح پوستر: حامد وقاری، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.

انتهای پیام/
