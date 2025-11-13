روش صحیح خوانش و فهم متن دعای کمیل

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «جلای دل» (تجزیه، ترکیب و بلاغت دعای کمیل) اثر یاسر حیدری در ۳۱۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

از میان دعاهای مأثوره از ائمه اطهار (ع) دعای کمیل جایگاه سترگ دارد. اصل این دعا معروف به دعای خضر (ع) است و چون امیر فصاحت و اعجوبه بلاغت و یگانه دوران‌ها امیرمؤمنان علی (ع) به صحابی خاص خود جناب کمیل بن زیاد تعلیم فرموده، به دعای کمیل مشهور شده است.

در این اثر ارزشمند، دعای کمیل از شاهکارهای عرفانی و ادبی منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) با دقتی بی‌نظیر از منظر زبان، صرف، نحو و بلاغت تحلیل شده است.

نویسنده با هدف آموزش روش صحیح خوانش و فهم متون دعایی، دعای کمیل را به حدود ۲۲۰ فقره تقسیم کرده و هر فقره را تجزیه و تحلیل کرده، نقش دستوری واژه‌ها را مشخص نموده و نقاط بلاغی و ادبی آن را در قالب «فایده» و «نکته بلاغی» برجسته ساخته است.

این کتاب نه‌تنها راهنمایی برای طلاب حوزه از پایه سه به بالا، بلکه مرجع علمی برای دانشجویان ارشد و دکترای زبان و ادبیات عربی است.

نویسنده دریایی از معارف علوی را به شکل نظام‌مند و آموزشی در اختیار خواننده قرار داده است تا خوانش دعا، به درک عمیق از رابطه عبد با معبود تبدیل شود.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

