خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چاپ چهارم کتاب «ائمه (ع) و علم اصول»

چاپ چهارم کتاب «ائمه (ع) و علم اصول»
کد خبر : 1706574
لینک کوتاه کپی شد.

چاپ چهارم کتاب «ائمه (ع) و علم اصول» اثر سید احمد میرعمادی منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «ائمه (ع) و علم اصول» اثر سید احمد میرعمادی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و در ۴۰۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ چهارم رسید. 

دانش‌های حوزوی در فضای تعاملی سازنده میان پژوهش و آموزش سر برآورده‌اند. 

دانش اصول یکی از ابزارهای کارآمد برای اثبات احکام است که تاکنون آثار فراوانی درباره آن نگاشته شده و بحث‌های گوناگون و پردامنه‌ای در خصوص آن صورت گرفته است. یکی از مباحث مهم در فلسفه علم اصول این است که: در روزگار امامان معصوم (علیهم السلام) علم اصول چگونه بوده است؟ 

کتاب حاضر با طرح این سوال، بر آن است که اولین اندیشه‌های اصولی را در میان امامان معصوم (علیهم السلام) و اصحابشان می‌توان دید: از امام علی (علیه السلام) گرفته تا امامان بعدی به ویژه امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) که در فضای مدرسه‌ای و علمی به اندیشه‌ها و قاعده‌های اصولی پرداختند. 

تحقیق پیش رو کوششی در جهت اثبات و تبیین نقش امامان (علیهم السلام) در زمینه اصول فقه است. 

این اثر در سه فصل تالیف شده است؛ در مقدمه آن ضمن بیان اصول فقه نزد شیعه و اهل سنت به موقعیت علمی ائمه (علیهم السلام) (مرجعیت دینی، وسعت علم، منابع علمی، و اعتراف دیگران) پرداخته شده است. 

در فصل اول که با عنوان «ائمه (علیهم السلام) و اجتهاد» به رشته تحریر درآمده است؛ پس از بیان مفهوم و حرمت اجتهاد، به دلایل‌عدم وجود اجتهاد در عصر ائمه (علیهم السلام) پرداخته شده و در مبحثی جواز اجتهاد اشاره شده است و در پایان این فصل، دلیل عقلی و آیات قرآن به عنوان ادله انکار اجتهاد در معصومین (علیهم السلام) تبیین شده است. 

«ائمه (علیهم السلام) و ادله احکام» عنوان دومین فصل از این کتاب است که قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و استصلاح، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مذهب صحابی، و عرف ادله احکام را شامل می‌شوند. 

سومین و آخرین فصل از این اثر که «اصول عملیه» را به خود اختصاص داده، به اصل برائت، اصل احتیاط یا اصل اشتغال، اصل تخییر، و استصحاب می‌پردازد. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ