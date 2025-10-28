خبرگزاری کار ایران
در مراسم رونمایی فیلم چای سرد مطرح شد:

رنج‌های خود را برای مردم خودمان بازگو کنیم

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «چای سرد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرقاسم راضی، شامگاه دوشنبه ۵ آبان با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی هنر و تجربه در موزه سینما برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه امیرقاسم راضی کارگردان این فیلم در ابتدای مراسم با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: من این فیلم را با مصیبت و با رنج ساختم، با آخرین پولی که ته جیبم مانده بود و تنها خواهشم این است که اگر قرار است ذره‌ای اندیشه در آثار باشد، سینما باید حمایت کند و حمایت شود.

وی افزود: در مسیر ساخت این فیلم به من خیلی سخت گذشت اما خیلی خوشحالم که شما مخاطبان هستید. من بیرون از ایران نیز فیلم ساخته‌ام و روی آن فرش‌های قرمزی که راجع بهشان بسیار صحبت می‌شود قدم زده‌ام، اتفاقات خیلی خوشایندی هم برایم رخ داده است اما اینجا برای مردمِ جانِ دلم به خودم اجازه دادم از این رنج که برده‌ام بگویم چراکه شما با حضورتان در این اکران مهمان نوازی کردید، من از تک تک شما سپاسگزارم و امیدوارم که از این فیلم لذت ببرید.

مینا نوروزی فرد یکی از بازیگران فیلم نیز به نمایندگی از بازیگران فیلم و گروه سازنده گفت: همانگونه که آقای راضی گفتند کار خیلی سخت بود. دست همه عزیزانی را که کمک کردند، با نداشتن‌ها و سختی‌ها ساختند و تمام انرژی خود را پای کار گذاشتند، می‌فشارم و از انها متشکرم

وی ادامه داد: امیر قاسم راضی روزی در هلند فیلمی ساخت و گفتند که یک جوان ایرانی در غربت افتخار آفرید، اما وقتی این جوان ایرانی به کشور دعوت شد، نوشت و ساخت، اما دیده نشد چرا که هر بار با برچسب‌هایی چون فیلم تلخ و سرد با آن روبرو شد در نهایت خوشحالم که چای سرد روی پرده آمده و امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.

اکران فیلم سینمایی چای سرد به کارگردانی امیر قاسم راضی از روز چهارشنبه ۷ آبان در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه آغاز می‌شود.

