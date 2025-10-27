به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس»؛ هیات انتخاب فیلم‌های بلند سینمایی و آثار شبکه نمایش خانگی نخستین جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» متشکل از رضا درستکار، امیر قادری و احسان طهماسبی ۱۰ فیلم سینمایی راه‌یافته به این بخش را از میان ۴۴ فیلم و ۵ سریال شبکه نمایش خانگی از میان ۱۵ سریال را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر معرفی کردند:

فیلم‌های بلند سینمایی

«آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی

«آه سرد» به کارگردانی ناهید عزیزی

«آهو» به کارگردانی هوشنگ گلمکانی

«بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی

«پروین» به کارگردانی محمدرضا ورزی

«تصور» به کارگردانی علی بهراد

«تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده

«رکسانا» به کارگردانی پرویز شهبازی

«زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی

«عامه‌پسند» به کارگردانی سهیل بیرقی

سریال

«تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان

«خاتون» به کارگردانی تینا پاکروان

«در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده

«رهایم کن» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی

«سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار

گفتنی است این آثار مبتنی بر تولیدات سال‌های اخیر در سینما و شبکه نمایش خانگی، مرتبط با موضوع و مسائل مربوط به زنان و دعوت شده توسط هیات انتخاب و منتقدان جشنواره به رویداد راه‌یافته‌اند.

نخستین جشنواره «لوتوس» به همت سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت آریاتدبیر کیش در جزیره کیش برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال اثر به این رویداد ۲۰ آبان از طریق سایت www. lotusfestival. ir اعلام شده است.

