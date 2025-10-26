کنسرت «لیان» برگزار شد

به گزارش ایلنا، شامگاه ۳ آبان در برج میلاد، گروه لیان میزبان دوستداران موسیقی بوشهری بود که محسن شریفیان (سرپرست لیان) در ابتدای این کنسرت رو به مخاطبانش گفت: موسیقی جنوب ایران و بوشهر در سالهای اخیر با حمایت‌های شما توانسته خودی نشان دهد. مفتخر‌ایم که امشب میزبان مخاطبینی فرهیخته و محترم هستیم. این حمایت هاست که باعث شده موسیقی جنوب در سالهای اخیر بتواند ارائه‌ای درست و جدی را به همه ایران داشته باشد.

در ادامه محمد بحرانی بازیگر و مجری سینما و تلویزیون ایرانی از سوی شریفیان به حاضرین در سالن معرفی شد و این بازیگر با حضور در روی صحنه، به سبک و سیاق همشهری‌های بوشهری خود به اجرای زنده پرداخت.

شریفیان در ادامه با اشاره به تاثیرات موسیقی نواحی در ذائقه شنیداری مخاطبان موسیقی در سراسر کشور گفت: موسیقی نواحی ایران همواره سرشار از اصالت است. این اصالت برگرفته از فرهنگ غنی ایران در اقصی نقاط این حاک است و تکثیر این اصالت بی‌شک می‌تواند هویت شنیداری مخاطبان و مردم را ارتقا دهد.

اجرای آثاری از موسیقی خوزستان، موسیقی کُردی، موسیقی جنوب ایران و البته توجه به موسیقی بوشهر در کنسرت لیان، بخش‌های مختلف برنامه بودند.

در سانس دوم این کنسرت نیز رضا نیکخواه دیگر بازیگر بوشهری تلویزیون و سینمای ایران به دعوت شریفیان روی صحنه رفت تا این بار بخش خیام خوانی در کنسرت لیان را او بخواند.

مرتضی پالیزدان، محمود بردک نیا، صادق حسین پور، حمزه مقدم، حسین کاوه خو، فرزاد خسروی و لیانا شریفیان اعضای گروه لیان در این کنسرت را تشکیل داده بودند و آکا صفوی خواننده لیان به سرپرستی محسن شریفیان بود.

