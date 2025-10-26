نمایش آیینی «زار» اجرا میشود
نمایش آیینیدرام «زار» به کارگردانی عرفان زارعی، بهزودی در یکی از تماشاخانههای تهران روی صحنه میرود.
در این اثر نمایشی، احسان شیخی، سالار میرکریمی، علی ایزدی، آیه زارعنژاد، امیر رضا معتمدی فر و نغمه طوسی نقشآفرینی میکنند.
«زار» برگرفته از داستان آهنگ ناخدا جلال است و روایتی شاعرانه از مردمان جنوب ایران را روایت میکند؛ مردمانی که در میانهی دریا و طوفان، میان آیین و خرافه، در جستوجوی رهایی از گناه و سرنوشت، به نبرد با ظلم بر میخیزند. داستان در دل روستایی ساحلی شکل میگیرد، جایی که آیینی برای پالایش روح و بازگشت به خویشتن برگزار میشود و زنی گرفتار در خشم دریا و سنگینی گذشته، مرز میان واقعیت و اسطوره را در مینوردد.
از ویژگیهای برجستهی نمایش «زار»، اجرای زندهی بیش از سیزده ساز اصیل جنوبی همچون دمام و نیانبان است که فضای رازآلود و آیینی اثر را تقویت میکند.
«زار» تلاشیست برای پیوند درام معاصر با موسیقی و فرهنگ بومی جنوب ایران؛ سفری شنیداری و حسی که تماشاگر را به جهان آیین، دریا و مردمان جنوب میبرد. این اثر همچنین با بهرهگیری از زبان بصری و موسیقایی ویژه، نگاهی نو به شیوهی کارگردانی در تئاتر آیینی معاصر ارائه میدهد
دیگر عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از بازیگردان: محمد عطایی، دستیار کارگردان: سعیدپور انوری، دستیار برنامه ریز: علی علینژاد، منشی صحنه: رادین دُرامامی