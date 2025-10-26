به گزارش ایلنا، نمایش آیینی‌درام «زار» به تهیه‌کنندگی گروه هنری تینِگار و کارگردانی عرفان زارعی، به‌زودی در یکی از تماشاخانه‌های تهران روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی، احسان شیخی، سالار میرکریمی، علی ایزدی، آیه زارع‌نژاد، امیر رضا معتمدی فر و نغمه طوسی نقش‌آفرینی می‌کنند.

«زار» برگرفته از داستان آهنگ ناخدا جلال است و روایتی شاعرانه از مردمان جنوب ایران را روایت می‌کند؛ مردمانی که در میانه‌ی دریا و طوفان، میان آیین و خرافه، در جست‌وجوی رهایی از گناه و سرنوشت، به نبرد با ظلم بر می‌خیزند. داستان در دل روستایی ساحلی شکل می‌گیرد، جایی که آیینی برای پالایش روح و بازگشت به خویشتن برگزار می‌شود و زنی گرفتار در خشم دریا و سنگینی گذشته، مرز میان واقعیت و اسطوره را در می‌نوردد.

از ویژگی‌های برجسته‌ی نمایش «زار»، اجرای زنده‌ی بیش از سیزده ساز اصیل جنوبی همچون دمام و نی‌انبان است که فضای رازآلود و آیینی اثر را تقویت می‌کند.

«زار» تلاشی‌ست برای پیوند درام معاصر با موسیقی و فرهنگ بومی جنوب ایران؛ سفری شنیداری و حسی که تماشاگر را به جهان آیین، دریا و مردمان جنوب می‌برد. این اثر همچنین با بهره‌گیری از زبان بصری و موسیقایی ویژه، نگاهی نو به شیوه‌ی کارگردانی در تئاتر آیینی معاصر ارائه می‌دهد

دیگر عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از بازیگردان: محمد عطایی، دستیار کارگردان: سعیدپور انوری، دستیار برنامه ریز: علی علینژاد، منشی صحنه: رادین دُرامامی

