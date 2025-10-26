کارناوال شادی آغازگر هجدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، کارناوال افتتاحیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان صبح امروز، یکشنبه ۴ آبان، با حضور مردم، هنرمندان و گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده از مقابل سینما کردستان به حرکت درآمد.

در این آیین نمادین، لک‌لکِ جشنواره که به عنوان نماد صلح، امید و زندگی در مریوان شناخته می‌شود، در میان شور و استقبال مردم به پرواز درآمد و همزمان، رقص آیینی «هه‌لپه‌رکی» حال و هوای متفاوتی به این آیین بخشید.

گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده از استان‌های مختلف کشور و از اقوام گوناگون، با لباس‌های محلی و بومی خود در این کارناوال حضور یافتند و جلوه‌ای رنگارنگ از فرهنگ اقوام ایرانی را در خیابان‌های مریوان به نمایش گذاشتند.

با پایان حرکت کارناوال، هنرمندان و مردم در پارک ملت مریوان گرد هم آمدند.

در این مراسم، نژاد جهانی فرماندار مریوان، صاحب فیضی شهردار مریوان، علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و رحمان هوشیاری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان نیز حضور داشتند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیر فاتح بادپروا با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، تقویت تئاتر خیابانی و نمایش آیین‌ها و فرهنگ اقوام ایرانی با حضور ۴۳ گروه و ۱۰۷ اجرا از امروز چهارم آغاز و تا هشتم آبان ادامه خواهد داشت.

