تاب آوری آثار تاریخی ایران کاهش پیدا کرده/ پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور به دنبال هوش مصنوعی و فناوری های نوین است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران عصر یکشنبه ۴ آبان ماه با حضور محمد ابراهیم زارعی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی زارع دبیر علمی دهمین کنفرانس جامعه مدیریت بحران، نیما جهدی و فاطمه علی میرزایی از دبیر اجرایی کنفرانس و همچنین خانم فاطمه علی میرزایی دبیر اجرایی و جمعی از خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.

محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در آستانه برگزاری دهمین کنفرانس ملی مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی اعلام کرد: این دوره از کنفرانس با رویکرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران و فناوری‌های نوین به میزبانی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و با محوریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از ۱۹ تا ۲۱آبان ماه در موزه ملی ایران برگزار می شود.

او گفت: این رویداد حاصل همکاری و هم افزایی مجموعه‌ای از دستگاه‌های ملی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو وزارت کشور، سازمان هواشناسی سازمان مدیریت بحران و دیگر نهادهای تخصصی است که هر یک نقش موثر در افزایش تاب آوری کشور در برابر بحران‌ها دارد.

زارعی افزود: ما در پژوهشگاه میراث فرهنگی باور داریم که مدیریت بحران صرفاً یک وظیفه واکنشی نیست بلکه نوعی از فرهنگ‌سازی یا پیشگیری و فرهنگ پیشگیری و برنامه‌ریزی آینده نگرانه است. در حال حاضر بحران های مختلف از زلزله و سیل گرفته تا جنگ و تهدیدات فناورانه میراث این سرزمین را تهدید می کند که در چنین شرایطی همکاری های میان بخشی و زیرساختی ضروری و حیاتی است. از همین رو، این دوره از کنفرانس جامع مدیریت بحران با هدف بررسی نقش فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در پیش بینی و پیشگیری و کاهش خسارت ناشی از بحران ها برگزار می شود.

او گفت: همانطور که می دانیم کشور ما سرزمین بحران خیز است. به قول سید محمد بهشتی اندیشمند فرهیخته ایران سرزمین بی قراری است. با این وجود مطالعات پیشگیرانه بخش مهمی از فعالیت های پژوهشگاه است. برای نخستین بار بخش ویژه ای به حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در مواجهه با بحران ها اختصاص یافته است چراکه میراث فرهنگی فقط یادگار گذشته نیست بلکه پشتوانه هویت و امنیت فرهنگی امروز ماست. به همین منظور بخش های از برنامه‌های کنفرانس در موزه ملی ایران، کتابخانه و موزه ملی ملک و کاخ موزه نیاوران برگزار خواهد شد تا پیوند میان دانش فناوری و میراث فرهنگی به صورت عینی و الهام بخش برای همگان آشکار شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکید کرد: امیدوارم این رویداد فرصت گفتگوهای عملی میان پژوهشگران، مدیران و فناوران کشور فراهم کند.

مهدی زارع استاد دانشگاه و رئیس مرکز پیش بینی زلزله شناسی با تاکید بر اینکه کنفرانس مدیریت بحران توسط مجموعه ای فعال در حوزه مدیریت بحران و HSE به مدیریت آقای مهندس جهدی شکل گرفته است. امیدوارم که این میزبانی به شیوه خیلی درستی و با کیفیت بالا در خصوص مخاطرات مختلف و مدیریت بحران میراث فرهنگی انجام گیرد.

به گفته رییس مرکز پیشگیری زلزله شناسی، آثار تاریخی ایران سابقه تمدنی گسترده دارد. در این میان تاثیرات بحران های طبیعی مثل سیل و زلزله را نمی توان نادیده گرفت. زلزله ۵ ریشتری که ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ در طبس رخ داد و باعث از بین رفتن شهر طبس شد یادآور شهری بود که عمده ترین بناهای اصیل آن تاریخی و میراثی بود و متاسفانه در زمان زمین لرزه همگی ویران شدند.

او می گوید: هرچه بیشتر به زمان حاضر نزدیک می شویم متوجه می شویم که انسان ها محیط های زندگیشون را گسترده تر و مداخلات بیشتری در فضاهای تاریخی کرده اند. اگر به عکس های هوایی 60 سال پیش مسجد جامع ورامین نگاهی بیندازید بنای دوره ایلخانی است که در حاشیه شهر ورامین قرار گرفته و اتفاقاً تنها یادگار مهمی است که زلزله مهمی را ثبت کرده است. ازسوی دیگر گسترش شهرها همواره با محو آثار تاریخی ایران همراه بوده اتفاقی که در شهر قزوین با فرهنگ غنی رخ داد و محوطه پیرامون سبزه میدان توسعه پیدا کرد و عملا آثار تاریخی غنی را از بین برد. در اردبیل، اهواز، ری مداخلات توسعه ای چنان بلایی بر سر محوطه های تاریخی آورد که لزوم حفاظت از بقایای مواریث تاریخی ایران ضروری است.

او تاکید کرد: اینکه بدانیم در برابر مخاطرات و بحران ها چه رفتاری باید داشته باشیم بسیار مهم است. اگر میراث ایران دچار زلزله، سیلاب و آتش سوزی شد چه رفتاری نشان دهیم. به نظر می رسد این کنفرانس علمی با برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی بسیار می تواند به کاهش این چالش ها کمک کند.

