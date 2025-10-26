آثار نهایی فراخوان «وطن» اعلام شد
نتایج ارزیابی نهایی جلسه پیچینگ فراخوان «وطن» اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره، نتایج ارزیابی نهایی ایدههای اجرایی (پیچینگ) اولین فراخوان باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره، با عنوان «وطن» پس از بررسی نهایی داوران اعلام شد.
جلسه ارزیابی و جمعبندی دفاع از تولید و اجرای ۱۵ اثر راه یافته به مرحله پیچینگ فراخوان «وطن»، با حضور داوران این بخش؛ سیدامین باطنی، محمدمهدی بهداروند، کوروش سلیمانی، سجاد صفارهرندی، فارس باقری، خیراله تقیانیپور، خیام وقارکاشانی، وحید نمازی، متین محجوب در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد و آثار زیر به اتفاق آرا و منطبق با شرایط اعلامی، برای تولید به باشگاه تئاتر سوره معرفی شدند.
نمایشهای صحنهای:
«تن در تن» تهران به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان دوست از استان تهران
«سوادنامه موی سیاه» به نویسندگی و کارگردانی مریم منصوری از استان تهران
«نفس بریده» به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی از استان مرکزی
«سربازخانه» به نویسندگی و کارگردانی جواد ایزد دوست از استان اصفهان
«خط مقدم» به نویسندگی و کارگردانی حسین عبداللهی از استان اصفهان
نمایشهای خارج از صحنه:
«ژن کلاسیکو» به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی از استان سیستان و بلوچستان (تئاتر خیابانی)
«امتحان» به نویسندگی عطیه علی همتی و حسین قاسمی هنر و به کارگردانی حسین قاسمی هنر از استان تهران (دیگرگونههای اجرایی)
باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره در راستای ثبت و روایت هنرمندانه ایستادگی و همبستگی دوازده روزه ملت ایران، این فراخوان را برای تولید آثار نمایشی در دو بخش صحنهای و خارج از صحنه با هدف حمایت از ایدههای نو در محتوا، فرم و اجرا و شناسایی استعدادهای جوان و پویا منتشر کرده است.