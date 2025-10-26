خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایتی متفاوت از منشور صلح کوروش با یک اثر موسیقایی+صوت

روایتی متفاوت از منشور صلح کوروش با یک اثر موسیقایی+صوت
کد خبر : 1705310
لینک کوتاه کپی شد.

«کوروش» اثری موسیقایی با محوریت مفاهیم میهن‌پرستی، مقاومت و همبستگی ملی، با صدای آرش اوستا، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، «کوروش» با صدا و موسیقی آرش اوستا اثری موسیقایی با محوریت مفاهیم میهن‌پرستی، مقاومت و همبستگی ملی، منتشر شد. 

این اثر که از «منشور صلح کوروش»   الهام گرفته و با تلفیق سازهای ایرانی و ارکستر زهی خلق شده، روایتگر عشق به میهن و پایداری تا پای جان عنوان شده است. 

در این پروژه‌ی هنری، منشور کوروش بزرگ (که به عنوان نخستین منشور ایرانی در سازمان ملل شناخته می‌شود)  به عنوان نماد صلح و انسان‌دوستی مورد توجه قرار گرفته و مبنای فکری اثر را تشکیل داده است. بر این اساس، مفاهیمی مانند آزادی‌خواهی، میهن‌دوستی و احترام به کرامت انسانی در این اثر بازتاب یافته است. 

در بُعد تاریخی نیز این اثر با استناد به متون کهن ایرانی و نیز برخی تفاسیر قرآنی که کوروش را با عنوان «ذوالقرنین» می‌شناسند، به تداوم تمدن ایرانی و پیوند ایمان و خرد با هویت تاریخی ایران می‌پردازد. 

 

 

از نظر موسیقایی، اثر حاضر ترکیبی از ارکستر زهی، سازهای الکترونیک و رنگ‌آمیزی سازهای ایرانی است که فضایی حماسی و در عین حال صلح‌طلبانه خلق کرده است. این تلفیق را می‌توان نمادی از پیوند سنت و مدرنیته در قالبی ملی دانست. 

در تولید پروژه «کوروش»، که بر اساس شعری از ملک الشعرای بهار ساخته شده، هنرمندانی چون آرش اوستا آهنگساز و خواننده، مهیار علیزاده تنظیم برای ارکستر ، حامی حقیقی میکس و مستر، و مشاور موسیقی، فربد یدالهی، سازهای کوبه‌ای، همایون پست دار، کمانچه، محمد رضا پیرجانی ویلن و آلتو، سیامک سلاطی، سنتور،   ستاره خرم زاده مشاور هنری، مشارکت دارند. 

اشعار این قطعه بر پایه‌ی عشق به میهن و دعوت به وحدت ملی سروده شده و بر مقاومت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید دارد. 

به گفته‌ی دست‌اندرکاران، این پروژه تنها یک اثر موسیقایی نیست، بلکه بیانیه‌ای هنری برای پاسداری از هویت ایرانی و تقویت روحیه‌ی مقاومت و همبستگی در جامعه است؛ پیامی ریشه‌دار در تاریخ که این‌بار با زبان جهانی موسیقی روایت می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ