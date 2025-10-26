خبرگزاری کار ایران
عادل فردوسی‌پور «ال‌کلاسیکو» را گزارش می‌کند
رئال مادرید و بارسلونا امروز چهارم آبان ماه ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران در چارچوب رقابت‌های لالیگا اسپانیا در ورزشگاه تاریخی سانتیاگو برنابئو به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید و بارسلونا امروز چهارم آبان ماه ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران در چارچوب رقابت‌های لالیگا اسپانیا در ورزشگاه تاریخی سانتیاگو برنابئو به مصاف یکدیگر می‌روند که این دیدار حساس، به صورت زنده و با گزارش عادل فردوسی‌پور از طریق آپارات‌اسپرت پخش خواهد شد.

تقابل رئال و بارسلونا که به عنوان ال‌کلاسیکو شناخته می‌شود، همواره یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین مسابقات فوتبال اروپا و جهان محسوب می‌شود.

ژابی آلونسو سرمربی رئال مادرید با ترکیبی هجومی، تیمش را آماده این دیدار کرده است. در خط حمله، حضور کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور می‌تواند تهدیدی جدی برای دروازه بارسلونا باشد. در مقابل هانسی فلیک سرمربی بارسلونا، به دلیل محرومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت و مارکوس سورگ دستیار او، هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت. با توجه به غیبت چندین بازیکن کلیدی مانند رافینیا، گابی و تر اشتگن، ترکیب بارسلونا با چالش‌هایی مواجه است. با این حال، بازیکنانی چون لامین یامال، فِرِنکی دی‌یونگ و مارکوس رشفورد می‌توانند در این دیدار نقش‌آفرینی کنند.

