به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ادبی خیر ایران، از سری رویدادهای این جشنواره ادبی، شب اصفهان با نمایش آثار منتخب جشنواره عکس نیکوکاری در اصفهان برگزار شد.

حسن غفاری عکاس مردم‌نگار دبیر این جشنواره عکس که سال گذشته به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار برگزار شده بود، در ابتدای این مراسم سخنرانی کرد.

همچنین در بخش دوم مراسم که با همکاری نشر مهرستان به روایت‌خوانی نویسندگان جوان اصفهان اختصاص داشت، گروه ادبی مبنا و حسینیه هنر؛ دو مجموعه ادبی فعال در اصفهان از تجربه‌های زندگی با موضوع نیکوکاری و خیرورزی روایت‌خوانی کردند. اجرا و تسهیل‌گری این بخش را محمد امیری هنزایی، مدیر ادبی نشر مهرستان برعهده داشت.

هادی خورشاهیان، نویسنده و دبیر علمی جشنواره نیز بیان کرد: کار خیر مفهومی عام دارد. حتی همین که ظن خوبی از یک فرد داشته باشیم، در واقع کار خیر انجام داده‌ایم. زیرا این ذهنیت به خودی خود منشا اتفاقات نیک بسیاری خواهد بود. مهم است که این خیر ادامه دار باشد. کار خیر را اگر از پندار نیک آغاز کنیم، می‌توان احتمال داد که توسعه یافته و به ایثار خواهد رسید.

او در میانه روایت‌خوانی نویسندگان گفت: موضوع یک نثر باید با لحن آن هم‌خوانی داشته باشد. لازم نیست حتما شاعرانه بنویسیم. گاهی نیاز به این ویژگی نیست.

او درباره ویژگی‌های درست عنوان یک متن بیان کرد: عنوان هر متنی حداقل باید چند ویژگی داشته باشد؛ نخست تا حد ممکن تکراری نباشد. دوم جذاب باشد. سوم شفاف و معرف متن باشد. چهارم در عین حال کدر و مبهم باشد و متن را لو ندهد.

در ادامه مراسم حمید بابایی، نویسنده و داور بخش خاطره و تجربه‌نگاری جشنواره

به روایت‌خوانی پرداخت و آثار خوانده شده توسط شرکت‌کنندگان را نقد و بررسی کرد.

حامد صفایی‌پور، نویسنده و فعال فرهنگی نیز در میانه روایت‌خوانی نویسندگان حاضر به نکاتی آموزشی در حوزه جستار نویسی اشاره کرد. او گفت: متنی جذاب است که پرسش داشته باشد. متن باید یا فهم بهتری از یک موضوع ارائه کند، یا ابهام را به تصویر بکشد. یا دلیل درست برای موضوعی مطرح کند یا برعکس دلیلی غلط بیاورد که مخاطب را به چالش بکشد. منظورم از پرسش تعلیق داستانی نیست بلکه یک چالش معرفتی است. شخصیت نویسنده باید جستجوگر باشد. متن‌هایی که می‌شنوم، عمدتا نوعی واکنش‌های سریع است و ما باید در عمق روایت‌ها را پیش ببریم. در غیر این صورت تعارضی طرح نشده است و کشمکش نویسنده به تصویر کشیده نمی‌شود.

حسن غفاری، نیز در ادامه یادداشتی را در پیوند عکاسی و ادبیات در حوزه نیکوکاری خواند.

او در مقدمه خوانش خود گفت: این جلسه و گفت و شنود برای من تصویرسازی می‌کند. من برای پرهیز از پراکنده‌گویی معمولا عادت دارم درباره‌ موضوعی بنویسم و این باعث شده تا کلماتم قوی‌تر باشد.

سیداحمد حسینی، مدیر اجرایی نشر مهرستان و مهدی توسلی، دبیر اجرایی جشنواره ادبی خیر ایران نیز از دیگر حاضران در این جمع ادبی بودند.

این برنامه با همکاری حوزه هنری اصفهان و در محل این مجموعه برگزار شد.

شب بوشهر میزبان ادیبان شد

در ادامه برگزاری رویدادهای دومین جشنواره ادبی خیر ایران، شب بوشهر با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی در قالب داستان و شعر در کتابسرای بوشهر برگزار شد.

در نشست صمیمانه شب داستان، با اجرای پرهام بردخونی، نویسندگان بوشهری با خوانش داستان‌های خود که با موضوع نیکوکاری بود، چهره‌ای بومی و محلی از این مضمون را در قالب کلمات در ذهن مخاطب به تصویر کشیدند. احمد آرام، سعید بردستانی، علی صالحی از نویسندگانی بودند که در این شب داستان‌خوانی کردند. همچنین داستان داریوش غریب زاده نیز در این مراسم خوانده شد.

در انتهای نشست نیز از نویسندگان بوشهری تقدیر به عمل آمد. این جلسه با استقبال گسترده فعالان ادبی و محلی بوشهر در محل کتابسرا و زبانسرای بوشهر با مدیریت عبدالله نجارباشی برگزار شد.

در شب شعر بوشهر نیز که در خانه نپنته در بافت قدیمی بوشهر برگزار شد، با اجرای شاهرخ سروری، جمعی از شاعران بومی بوشهر و حومه آن، به شعرخوانی با موضوع نیکوکاری، همدلی و مهربانی پرداختند و در انتهای جلسه از آن‌ها تقدیر به عمل آمد. ارسلان باقری، معصومه خدادادی، احمد جمعه‌پور، کمیل ایزدجو، سیاوش صالحی، مهتاب موسوی، آزاده باصولی و ... اسامی برخی از ۲۰ شاعری بود که در این مراسم شعرخوانی کردند. لیلا کردبچه، شاعر و ترانه‌سرا و داور بخش ترانه دومین جشنواره ادبی خیر ایران نیز در این جمع حضور داشت و به شعرخوانی پرداخت.

گفتنی است علاقه‌مندان برای اطلاع‌ از بخش‌های دومین جشنواره ادبی خیر ایران و ارسال آثار خود می‌توانند به سایت https://festival.kheir.ir/ مراجعه کنند.

