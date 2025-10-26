یابود زنده یاد «ناصر تقوایی» برگزار میشود
مراسم یادبود زنده یاد «ناصر تقوایی» روز سه شنبه ششم آبان ماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان، سالن استاد شهناز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود زنده یاد «ناصر تقوایی» نویسنده و کارگردان برجسته سینما روز سه شنبه ششم آبان ماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان، سالن استاد شهناز برگزار میشود.
ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز - سهشنبه ۲۲ مهرماه - در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
از این هنرمند فقید سینما فیلمهای ماندگاری همچون: آرامش در حضور دیگران، نفرین، صادق کرده، ای ایران، ناخداخورشید، ای ایران، کاغذ بی خط و سریال ماندگار دائی جان ناپلئون و ... به یادگار مانده است.
ورود برای عموم آزاد است.
پوستر: طاها ذاکر