به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود زنده یاد «ناصر تقوایی» نویسنده و کارگردان برجسته سینما روز سه شنبه ششم آبان ماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان، سالن استاد شهناز برگزار می‌شود.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز - سه‌شنبه ۲۲ مهرماه - در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

از این هنرمند فقید سینما فیلم‌های ماندگاری همچون: آرامش در حضور دیگران، نفرین، صادق کرده، ای ایران، ناخداخورشید، ای ایران، کاغذ بی خط و سریال ماندگار دائی جان ناپلئون و ... به یادگار مانده است.

ورود برای عموم آزاد است.

پوستر: طاها ذاکر

