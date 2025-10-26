برگزیدگان سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» معرفی شدند
سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، در اختتامیه این دوره از جشنواره که شامگاه شنبه سوم آبان ماه در موسسه کارگاه آوا برگزار شد، ابتدا محمد رحمانیان که دبیری این دوره از جشنواره را بر عهده داشته است، به صورت آنلاین با شرکتکنندگان جشنواره گفتگوی تصویری انجام داد.
او با ابراز خوشنودی از برگزاری این جشنواره و تقدیر از دستاندرکاران آن، گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارایه کرد و گفت: همواره دوستدار جشنوارههای خصوصی بودهام چراکه زیر نظر هیچ نهاد و ارگانی برگزار نمیشوند و از سوی دیگر، آثار شرکتکننده در آنها به دلیل کم پرسوناژ بودن، امکان سفرهای داخلی و خارجی دارند.
سپس جوایز برگزیدگان در بخشهای بازیگری مرد و زن، نمایشنامهنویسی و کارگردانی اعلام شد.
هر یک از این بخشها دو تقدیر بدون اولویت و یک برگزیده داشت.
برگزیدگان این دوره از جشنواره به انتخاب هیات داوران آن متشکل از مهتاب نصیرپور، باران کوثری و اشکان خیلنژاد شرح زیر هستند:
بخش بازیگری مرد
تقدیر: سهیل طاووسی برای بازی در نمایشِ «از برلین با گلوله و برف اضافه» و علی خوشچشم برای بازی در نمایشِ «ازدواج؛ جنایت یا مکافات»
برگزیده: ماهان خورشیدی برای بازی در نمایشِ «تنهاییِ تنها»
بخش بازیگری زن
تقدیر:
شقایق سعیدی برای بازی در نمایشِ «سه خواهر»
سیّده مریم حیدری برای بازی در نمایشِ «سه خواهر»
برگزیده: راحیل زمانی برای بازی در نمایشِ «جهان
عقبنشینی میکند»
بخش نمایشنامهنویسی
تقدیر: نرگس کاشانی برای نمایشِ «دِلیریوم»
حدیث پاکباطن برای نمایش «سه خواهر»
برگزیده:
حامد سالمی شکور برای نمایشِ «از برلین با گلوله و برف اضافه»
بخش کارگردانی
تقدیر:
محمدرضا مُغانلو برای نمایش «سه خواهر»
مزدک علیآبادی برای نمایش «جهان عقبنشینی میکند»
برگزیده: روجا رمضانی برای نمایش «ریهها»
هیات داوران سه نمایش «از برلین با گلوله و برف اضافه»، «سه خواهر» و «دلیریوم» را برای اجرا در تالار آوا معرفی کرد.
همچنین هیات داوران و موسسه «آوا» از اجرای سه نمایش «جهان عقبنشینی میکند»، «ریهها» و «تنهاییِ تنها» برای اجرا در دیگر سالنهای نمایشی حمایت میکنند