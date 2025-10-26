«سینماتیک» به بررسی مسائل روز سینمای ایران میپردازد
برنامه گفتوگومحور «سینماتیک» به تهیهکنندگی علی عطشانی با حضور سینماگران مطرح، به بررسی مسائل و حواشی روز سینمای ایران میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه تخصصی و گفتوگومحور «سینماتیک» به تهیهکنندگی علی عطشانی و کارگردانی امیر سراییمقدم با حضور جمعی از سینماگران به صورت آنلاین به بررسی مسائل و حواشی روز سینمای ایران میپردازد.
این برنامه که با رویکردی تحلیلی تولید میشود، برای نخستینبار بهعنوان یک برنامه تخصصی درباره سینمای ایران، از طریق پلتفرمهای بینالمللی از جمله آمازون ویدیو پرایم، اپل تیوی، هولو، توبی و یوتیوب در دسترس مخاطبان جهانی قرار میگیرد. به این ترتیب علاقهمندان به سینمای ایران در سراسر جهان میتوانند به راحتی این برنامه را تماشا کنند.
همچنین قرار است «سینماتیک» بهزودی از طریق یکی از پلتفرمهای تازهتأسیس داخلی در اختیار مخاطبان ایرانی نیز قرار گیرد.
نخستین قسمت این برنامه سهشنبه ۵ آبانماه (۲۷ اکتبر) ساعت ۱۰ شب به وقت ایران منتشر میشود.
در قسمت افتتاحیه، افرادی چون حسین فرحبخش، پولاد کیمیایی، علیرضا نجفزاده، هاتف علیمردانی، ابوالفضل صفاری، امیرحسین رحیمزاده و سعید پاکستانی حضور دارند و درباره موضوعاتی چون وضعیت اکران فیلمها، جشنواره فیلم کوتاه تهران، توقف تولید سریالهای نمایش خانگی و بازداشت یکی از بازیگران سینما به گفتوگو میپردازند.