خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«سینماتیک» به بررسی مسائل روز سینمای ایران می‌پردازد

«سینماتیک» به بررسی مسائل روز سینمای ایران می‌پردازد
کد خبر : 1705203
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه گفت‌وگومحور «سینماتیک» به تهیه‌کنندگی علی عطشانی با حضور سینماگران مطرح، به بررسی مسائل و حواشی روز سینمای ایران می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، برنامه تخصصی و گفت‌وگومحور «سینماتیک» به تهیه‌کنندگی علی عطشانی و کارگردانی امیر سرایی‌مقدم با حضور جمعی از سینماگران به صورت آنلاین به بررسی مسائل و حواشی روز سینمای ایران می‌پردازد.

این برنامه که با رویکردی تحلیلی تولید می‌شود، برای نخستین‌بار به‌عنوان یک برنامه تخصصی درباره سینمای ایران، از طریق پلتفرم‌های بین‌المللی از جمله آمازون ویدیو پرایم، اپل تی‌وی، هولو، توبی و یوتیوب در دسترس مخاطبان جهانی قرار می‌گیرد. به این ترتیب علاقه‌مندان به سینمای ایران در سراسر جهان می‌توانند به راحتی این برنامه را تماشا کنند.

همچنین قرار است «سینماتیک» به‌زودی از طریق یکی از پلتفرم‌های تازه‌تأسیس داخلی در اختیار مخاطبان ایرانی نیز قرار گیرد.

نخستین قسمت این برنامه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه (۲۷ اکتبر) ساعت ۱۰ شب به وقت ایران منتشر می‌شود.

در قسمت افتتاحیه، افرادی چون حسین فرحبخش، پولاد کیمیایی، علیرضا نجف‌زاده، هاتف علیمردانی، ابوالفضل صفاری، امیرحسین رحیم‌زاده و سعید پاکستانی حضور دارند و درباره موضوعاتی چون وضعیت اکران فیلم‌ها، جشنواره فیلم کوتاه تهران، توقف تولید سریال‌های نمایش خانگی و بازداشت یکی از بازیگران سینما به گفت‌وگو می‌پردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ