جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فانو به «کامنت» رسید
فیلم کوتاه «کامنت» برنده جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فانو شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «کامنت» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی سخنگو در نخستین حضور بینالمللی خود، موفق به دریافت جایزه ویژه هیأت داوران از سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فانو (Fano) در ایتالیا شد.
مراسم اختتامیه این جشنواره شب گذشته (۲۵ اکتبر) در کشور ایتالیا برگزار شد.
این فیلم با بازی سارا نجفی و مسعود محمدی در ادامه مسیر جهانی خود، در چهل و سومین جشنواره فیلم تورینو و چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم سیاه برلین نیز حضور خواهد داشت.
«کامنت» همچنین برای پخش از شبکه عمومی ALEX Berlin آلمان انتخاب شده و بهزودی از این شبکه به نمایش درخواهد آمد.
سایر عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده: مریم رومشکان، مدیر فیلمبرداری: مجید گلسفیدی، تدوین: موحد شادرو، آهنگساز: مسعود سخاوتدوست، صدابردار: میلاد ملکی، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، طراح صحنه: قاسم ترکاشوند، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح پوستر: مرتضی آذرخیل، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، رنگپردازی: استودیو شادرو فیلم، مدیر تولید: سید جواد حسینی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، مدیر برنامهریزی و دستیار کارگردان: سید بهزاد حسینی، عکاس: آیلار احمدی.
پخش بینالمللی فیلم «کامنت» بر عهده کمپانی ستاک فیلم با مدیریت ستار چمنیگل و ویدا صالحی است.