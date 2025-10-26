به گزارش ایلنا، این هیأت به سرپرستی فریال حداد، مدیر بخش بانوان «کنگره ملی عام کُردهای فیلی»، از بغداد با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردند. هدف این دیدار بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های آکادمیک، فرهنگی، هنری و اجتماعی و تبیین ظرفیت‌های جدید تعامل میان بانوان فیلی و مراکز فرهنگی ایران بود.

در آغاز نشست، فریال حداد ضمن ابلاغ سلام و تقدیر از سوی بانوان عضو کنگره، به تشریح فعالیت‌های بخش بانوان کنگره ملی کُردهای فیلی پرداخت و توضیح داد که این بخش بر پایه مجموعه‌ای از اصول بنیادین شکل گرفته که هدف آن ارتقاء جایگاه اجتماعی، فکری، فرهنگی و دینی زنان فیلی است.

حداد با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قوم فیلی در عراق، تأکید کرد که بانوان این جامعه در سال‌های اخیر با اتکا به هویت اسلامی و پشتوانه فرهنگی خود، مسیر تازه‌ای را برای حضور فعال در عرصه‌های تصمیم‌سازی، آموزش، هنر و خدمت اجتماعی آغاز کرده‌اند.

حداد بر پای بندی دفتر بانوان به آموزه‌های اصیل اسلامی، رهنمودهای مرجعیت دینی و تبعیت از خط ولایت فقیه تأکید و آمادگی کامل این مجموعه را برای همکاری مستمر با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد.

وی پیشنهاد داد برنامه‌هایی مشترک برای بازدید بانوان کُرد فیلی از جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شود تا زمینه آشنایی آنان با بانوان نخبه و فعال ایرانی فراهم شود. هدف از این طرح، تبادل تجربیات، الگوبرداری از الگوهای موفق و گسترش هم‌افزایی فرهنگی و اجتماعی عنوان شد.

حجت‌الاسلام اباذری رایزن فرهنگی کشورمان در عراق، گفت: جمهوری اسلامی ایران با نگاه فرهنگی و تمدنی خود، همواره بر ارتقاء جایگاه زنان مسلمان، به‌ویژه بانوان فعال در عرصه‌های اجتماعی و آکادمیک، تأکید داشته و آماده همکاری عملی در این مسیر است.

وی سپس به معرفی مجموعه‌ای از برنامه‌ها و تسهیلات آکادمیک جمهوری اسلامی ایران برای دانشجویان و پژوهشگران عراقی پرداخت و از آمادگی این نمایندگی برای برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی خبر داد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم همکاری‌ها در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی تأکید کردند. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، آمادگی کامل خود را برای حمایت از فعالیت‌های مشترک، گسترش ارتباطات میان نخبگان بانوان فیلی و مراکز فرهنگی، دانشگاهی و هنری ایران اعلام داشت.

