رمزگشایی از قفقاز جنوبی؛
پرده از مهمترین منبع دست اول تاریخ ارمنستان برداشته شد
به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، نشستی تخصصی با حضور گارون سارکسیان، مترجم فارسی کتاب «وقایعنامه ماتئوس اورهاینسه» برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این نشست با هدف معرفی یکی از مهمترین منابع دستاول تاریخ ارمنستان و قفقاز جنوبی ـ که بهطور مستقیم به تحولات دوره سلجوقیان و نقش ایران در معادلات منطقه مرتبط است ـ به جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران ترتیب یافت.
متن اصلی این اثر تاریخی اثر مورخ ارمنی سده دوازدهم میلادی، «ماتئوس اهل اورفا (اورهائیتسی)» است که با ادامهنگاری گریگورِ کشیش تا میانه همان سده گسترش یافته و از منظر تاریخنگاری تطبیقی، سندی کمنظیر در کنار منابع اسلامی و لاتینی آن دوره محسوب میشود.
محمد اسدیموحد، رایزن فرهنگی کشورمان در ایروان در سخنانی، با قدردانی از تلاشهای علمی سارکسیان و کشیش گریگور در احیای این منبع، تأکید کرد که بهرهگیری از چنین آثار اصیل و دستاول میتواند شناخت عمیقتری از تاریخ مشترک ملل منطقه ارائه دهد و بهویژه برای پژوهشگران حوزه ایرانشناسی، قفقازپژوهی و مطالعات تاریخی، جایگاهی بسیار راهبردی دارد.
وی افزود: انتشار این ترجمه معتبر به زبان فارسی، امکان دسترسی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و متخصصان حوزه تاریخ را به روایتی غیرایرانی اما همزمان و دقیق از وقایع آن دوره فراهم میکند و میتواند در تصحیح یا تکمیل بسیاری از روایتهای موجود در منابع اسلامی مؤثر باشد.
در این نشست؛ اعلام شد که رونمایی رسمی نسخه فارسی این کتاب دهم آبانماه در مسجد کبود ایروان ـ بهعنوان نماد پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان ـ برگزار خواهد شد. این برنامه با حضور اساتید دانشگاههای ارمنستان، ایرانشناسان، فارسیآموزان و پژوهشگران دو کشور همراه خواهد بود.
رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد که استمرار چنین پروژههایی نقشی جدی در تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش همکاریهای علمی دارد.
در ادامه این دیدار، سارکسیان با ارائه توضیحاتی درباره روند ترجمه و دشواریهای احیای واژگان و مفاهیم تاریخی کهن، به ظرفیتهای این منبع برای پژوهشگران ایرانی اشاره و ابراز امیدواری کرد که نسخه فارسی مقدمهای برای تولید پژوهشهای تحلیلی تطبیقی با متون فارسی و عربی همان دوره باشد.
در پایان، رایزنی فرهنگی ایران تأکید کرد که از تداوم پروژههای مشترک در حوزه ترجمه و معرفی منابع کلاسیک ارمنی به زبان فارسی حمایت خواهد کرد و این مسیر را بخشی مهم از وظیفه خود در تقویت پیوندهای فرهنگی و علمی میان ایران و ارمنستان دانست.