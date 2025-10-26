خبرگزاری کار ایران
دبیر جدید ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش معرفی شد

برای گسترش تعاملات علمی و تربیتی میان حوزه‌های علمیه و نظام آموزشی کشور، حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی با حکم مشترک مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر آموزش و پرورش به عنوان دبیر جدید ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش منصوب شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز یکشنبه چهارم آبان ماه در حکمی مشترک از سوی آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی، به‌عنوان «مشاور وزیر» و «دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.  

این انتصاب در راستای تحول، تقویت و توسعه پیوند علمی، فرهنگی و آموزشی میان دو نهاد مهم تربیتی کشور انجام گرفته است.  

ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش حدود دو دهه پیش با هدف هم‌افزایی علمی و فرهنگی میان حوزه و نظام آموزشی کشور تشکیل شد و تاکنون منشأ خدمات گسترده‌ای در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی و علمی در سطح ملی بوده است.  

گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی بهشتی، فارغ التحصیل دانشگاه ادیان ومذاهب، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه، صاحب چندین اثر علمی شامل کتب و مقالات و پیش از این رئیس ستاد اقامه نماز استان تهران بوده است.

