دبیر جدید ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش معرفی شد

به گزارش ایلنا، صبح امروز یکشنبه چهارم آبان ماه در حکمی مشترک از سوی آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی، به‌عنوان «مشاور وزیر» و «دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.

این انتصاب در راستای تحول، تقویت و توسعه پیوند علمی، فرهنگی و آموزشی میان دو نهاد مهم تربیتی کشور انجام گرفته است.

ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش حدود دو دهه پیش با هدف هم‌افزایی علمی و فرهنگی میان حوزه و نظام آموزشی کشور تشکیل شد و تاکنون منشأ خدمات گسترده‌ای در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی و علمی در سطح ملی بوده است.

گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی بهشتی، فارغ التحصیل دانشگاه ادیان ومذاهب، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه، صاحب چندین اثر علمی شامل کتب و مقالات و پیش از این رئیس ستاد اقامه نماز استان تهران بوده است.

