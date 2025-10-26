امیرحسین بیات از جشنواره آفین استرالیا جایزه گرفت

به گزارش ایلنا، در ادامه پخش جهانی فیلم کوتاه «شلته» به کارگردانی پوریا باقری و تهیه‌کنندگی محمد قراخانلو سه نامزدی و یک جایزه به این فیلم کوتاه در استرالیا اختصاص یافت.

این فیلم در جشنواره آفین در بخش‌های بهترین بازیگر مرد جوان، بهترین بازیگر زن (مهتاب ثروتی) و بهترین کارگردانی (پوریا باقری) نامزد شده بود که از این بین جایزه بهترین بازیگر مرد جوان به امیرحسین بیات رسید.

مهتاب ثروتی، امیرحسین بیات، یسنا سورانی، بابک والی و سبحان کریمی بازیگران این فیلم هستند .

عوامل شلته عبارتند از کارگردان: پوریا باقری، تهیه کننده: محمد قراخانلو، نویسندگان: پوریا باقری، وحید انجامی پناه، مدیر فیلمبرداری: وحید بیوته، مدیر صدابرداری: میلاد ملکی، تدوین: عماد خدابخش، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه: رضا سلیمانی، طراح لباس: سارا دباغ، مجری طرح و مدیر تولید: جواد راهزانی، برنامه ریز: علی پالیزدار، گروه کارگردانی: محمد جوانمردی، سپیده بدلی، آهنگساز: هادی رحمانی، اصلاح رنگ و نور: ناصر عبدرضایی، وی اف ایکس: مصطفی حبیبی، میلاد تهرانی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، استدی کم: شاهین شیرزادی، عکاس: اردلان آذرمی، طراح پوستر: آریا باقری، مدیر تدارکات: احسان میقانی، دستیاران فیلمبردار: ناصح عبدالهی، مهدی شاکری، دستیاران صحنه: سید مبین هاشمی، سید سبحان هاشمی، دستیاران گریم: غزاله صالحی، حمیدرضا مازیارافشار، دستیار لباس: عاطفه آراسته فرد، گروه تدارکات: برزو تقی نژاد، مهدی عبدی.

انتهای پیام/