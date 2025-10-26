امیرحسین بیات از جشنواره آفین استرالیا جایزه گرفت
امیرحسین بیات بهترین بازیگر جوان نهمین دوره جشنواره آفین استرالیا شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه پخش جهانی فیلم کوتاه «شلته» به کارگردانی پوریا باقری و تهیهکنندگی محمد قراخانلو سه نامزدی و یک جایزه به این فیلم کوتاه در استرالیا اختصاص یافت.
این فیلم در جشنواره آفین در بخشهای بهترین بازیگر مرد جوان، بهترین بازیگر زن (مهتاب ثروتی) و بهترین کارگردانی (پوریا باقری) نامزد شده بود که از این بین جایزه بهترین بازیگر مرد جوان به امیرحسین بیات رسید.
مهتاب ثروتی، امیرحسین بیات، یسنا سورانی، بابک والی و سبحان کریمی بازیگران این فیلم هستند .
عوامل شلته عبارتند از کارگردان: پوریا باقری، تهیه کننده: محمد قراخانلو، نویسندگان: پوریا باقری، وحید انجامی پناه، مدیر فیلمبرداری: وحید بیوته، مدیر صدابرداری: میلاد ملکی، تدوین: عماد خدابخش، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه: رضا سلیمانی، طراح لباس: سارا دباغ، مجری طرح و مدیر تولید: جواد راهزانی، برنامه ریز: علی پالیزدار، گروه کارگردانی: محمد جوانمردی، سپیده بدلی، آهنگساز: هادی رحمانی، اصلاح رنگ و نور: ناصر عبدرضایی، وی اف ایکس: مصطفی حبیبی، میلاد تهرانی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، استدی کم: شاهین شیرزادی، عکاس: اردلان آذرمی، طراح پوستر: آریا باقری، مدیر تدارکات: احسان میقانی، دستیاران فیلمبردار: ناصح عبدالهی، مهدی شاکری، دستیاران صحنه: سید مبین هاشمی، سید سبحان هاشمی، دستیاران گریم: غزاله صالحی، حمیدرضا مازیارافشار، دستیار لباس: عاطفه آراسته فرد، گروه تدارکات: برزو تقی نژاد، مهدی عبدی.