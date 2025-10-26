نمایش «نیاز» در اولین باشگاه تخصصی فیلم کودک و نوجوان

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «نیاز» ساخته علیرضا داوودنژاد توسط باشگاه تخصصی فیلم کودک و نوجوان در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده می شود.

این فیلم سه شنبه ۶ مهرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران نمایش و با حضور علی اکبر قاضی نظام (نویسنده فیلمنامه) ، عباس رافعی ( کارگردان ، فیلمنامه نویس) و کوروش جاهد (منتقد سینما ) مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

«نیاز» در جشنواره های فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان ، فیلم فجر و جشنواره سه قاره نانت فرانسه موفق به دریافت جوایز و کاندید فیلمنامه شد. همچنین به عنوان بهترین فیلمنامه از کانون فیلمنامه نویسان و بهترین فیلم و فیلمنامه از سوی انجمن منتقدان سینما و کاندیدای بهترین فیلمنامه و فیلم از میان ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان مورد بررسی انجمن منتقدین قرار گرفت.

اولین باشگاه تخصصی کودک ونوجوان به صورت مجازی و آنلاین در سال ۱۳۹۹ به دلیل بیماری کرونا توسط خانه حمایت از فیلم کودک و نوجوان تشکیل شد.

برنامه باشگاه بدینصورت بود که اعضای خانه که عضو باشگاه بودند فیلم مورد نظر را می دیدند و با دعوت از یک میهمان در سه شنبه هر ماه در ساعت خاصی همه به صورت مجازی و آنلاین در این گفتگو شرکت می کردند و ۱۳ فیلم خارجی در دوره اول باشگاه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در مرداد ماه امسال نیز به همت خانه حمایت از فیلم کودک و نوجوان با همکاری فرهنگسرای ارسباران در سه شنبه های اول هر ماه به صورت حضوری راه اندازی شده است و تا به امروز دو فیلم سینمایی خارجی به نام های ربات وحشی و پسر مرغ ماهیخوار با حضور علاقمندان واساتید فن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به دلیل محدودیت سالن علاقمندان می توانند برای رزرو با سرکار خانم لیلا امانی مدیریت باشگاه فیلم خانه حمایت از فیلم کودک ونوجوان به شماره تلفن۰۹۱۲۶۸۹۴۴۸۴ تماس حاصل نمایند.

