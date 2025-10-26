نمایشگاه «طبیعت در گذر» برگزار شد
نمایشگاه گروهی «طبیعت در گذر» روز جمعه ۲ آبانماه، افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «طبیعت در گذر» روز جمعه در تاریخ ۲ آبان افتتاح شد. این نمایشگاه با آثاری از هنرمندان پیشکسوت و معاصر در خصوص طبیعت برگزار شده است.
آثار مجموعهی «طبیعت درگذر» علاوه بر تاکید به سهم بهسزای طبیعت در شکلگیری آثار هنری ایران و جهان به تفاوت در چگونگی بیان هنرمندان از طبیعت در آثار هنری نیز میپردازد.
در بخشی از بیانیهی این نمایشگاه به نویسندگی گردآورندهی آن، غزاله سماواتی توضیح داده شده:
«چه زمانی طبیعت، دیگر فقط منظرهای بیرونی نبود؟ شاید آنگاه که انسان، در میانهی بحرانهای اقلیمی، شهرنشینی فزاینده و سلطهی تکنولوژی، ناگهان به درون رجعت کرد؛ به حافظه، به خیال، به معنا. نمایشگاه «طبیعت در گذر» دعوتیست به تماشای این دگرگونی؛ تغییری هم در طبیعت و هم در نگاه ما به آن.
در این مجموعه، آثاری از هنرمندان سه نسل مختلف به نمایش درآمده که هر یک، با بیانی منحصربهفرد، تصویری تازه از طبیعت را ارائه کردهاند. طبیعتی که دیگر فقط موضوعی زیباشناسانه نیست بلکه بستری برای تأمل، بازاندیشی و گاه نقد است. برخی از آثار، با رنگ، بافت و فرم، تجربهای حسی از طبیعت را بازمیآفرینند و برخی دیگر با زبان انتزاع، مرزهای میان واقعیت و خیال را درهم میشکنند. در برخی، حضور طبیعت پررنگ و آشکار و برخی مبهم، مینیمال یا نمادین است. این تنوع، بازتابی از پویایی زیباییشناسی معاصر ایران و نسبتهای گوناگون هنرمندان با جهانی که پیوسته در حال دگرگونیست را نشان میدهد.»
علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند از تا ۱۲ آبان هر روز از ساعت ۱۴:۰۰ تا و ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در گالری آرتیبیشن حضور یابند.
نشانی گالری: ورودی خیابان ولیعصر: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارکوی، بعد از خیابان فرشته، روبهروی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۷۹۸، ساختمان آرتهال /ورودی خیابان سالار: تهران، محله محمودیه، خیابان سالار، پلاک ۲۳، واحد ۱