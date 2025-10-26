«بِرتا؛ داستان یک اسلحه» سریال جدید شبکه نمایش خانگی

خبرگزاری کار ایران
زمان پخش و عوامل تولید سریال «بِرتا؛ داستان یک اسلحه» محصول جدید فیلم نت اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، سریال «بِرتا؛ داستان یک اسلحه» به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی از جمعه ۹ آبان ساعت ۱۲ ظهر به طور اختصاصی در فیلم نت پخش می‌شود.

تاکنون شهرام حقیقت‌دوست و مهدی حسینی‌نیا به عنوان بازیگران این سریال معرفی شده‌اند.

در توضیح این سریال آمده است: یه روزی همه‌مون با هم بی‌حساب میشیم…

نویسندگان سریال «بِرتا؛ داستان یک اسلحه» محمدمهدی عزیزمحمدی، علیرضا عطاالله تبریزی و امیرحسین ترابی هستند.

دیگر عوامل سریال عبارتند از مجری طرح: پیمان حجازی، مدیر فیلمبرداری: احسان رفیعی‌جم، تدوین: میثم مولایی، آهنگساز: بامداد افشار، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح گریم: مونا جعفری، مدیر تولید: ابوالفضل لطفی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سارا احترامی، طراح و سرپرست جلوه‌های بصری: تهمینه اذکاری، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری و عکاس: مجید طالبی.

این سریال در ژانر معمایی-جنایی در ۱۸ قسمت ساخته و آماده پخش شده است.

امیرحسین ترابی پیش از این سریال جنایی «خون‌سرد» را برای فیلم‌نت ساخته است که در زمان پخش مورد استقبال زیادی قرار گرفت و جزو پربیننده‌ترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی بود.

آخرین فیلم در کارنامه کامران حجازی، «تمساح خونی» از پرفروش‌ترین‌های سینمای ایران بوده است.

«برتا» جایگزین سریال «اجل معلق» دیگر سریال اختصاصی فیلم‌نت می‌شود.

