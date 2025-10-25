دهمین هفته «سینما افق» در شبکه افق

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، فیلم های سینمایی «ضد»، «طلا و مس»، «مهران»، «ایستاده در غبار»، «بیست و یک روز بعد» و «کارو»؛ از شنبه 3 آبان ماه تا پنج شنبه 8 آبان ماه از شبکه افق پخش می شوند.

فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی «امیرعباس ربیعی»، شنبه 3 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان فیلم «ضد» درباره عامل نفوذی مجاهدین در حراست حزب جمهوری اسلامی است. سعید مرد توداری است که برای مجاهدین کار می کند. پس از حادثه ای او به صورت تصادفی دوباره با عشق دوران جوانی اش ملاقات می کند. سعید مأمور می شود تا شهید بهشتی را ترور کند. از طرفی رابطه ی پر از رمز و راز سعید و بیتا ...

مهدی نصرتی، لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی، مهشید جوادی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی و شیرین آقاکاشی در فیلم سینمایی «ضد» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «طلا و مس» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، یک شنبه 4 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم زندگی یک جوان روحانی و همسرش را بیان می کند که با صفا و ایمان در کنار 2 کودک خود زندگی می کنند. آنها به دلیل محبت و آرامشی که در زندگی خود دارند هیچ کمبودی را حس نمی کنند تا این که به ناگهان زن دچار بیماری شدیدی می شود و به دلیل بستری در بیمارستان همسر و کودکانش را با مشکلات بسیار تنها می گذارد. پس از مدتی که از برگشتن او به خانه و زندگی بسیار سخت بر آنها می گذرد زن به این نتیجه می رسد که باید برای همسرش فرد مناسبی پیدا کند اما با تمسخر او مواجه می شود و ...

بهروز شعیبی، نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، رضا رادمنش و جواد عزتی در فیلم سینمایی «طلا و مس» نقش آفرینی کرده اند.

فیلم سینمایی «مهران» به کارگردانی «رقیه توکلی»، دوشنبه 5 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر مهران در جبهه پزشک است و مهران که سه سال پیش مادرش را از دست داده با پدر بزرگش زندگی می کند. پدر خانواده ای از کردهای شهر مهران را که هم بر اثر جنگ آواره شده اند و هم پدر خانواده نیاز به جراحی دارد به منزل پدرش می فرستد تا آنجا مستقر شوند و پدر بزرگ به آنها کمک کند تا بیماری پدر خانواده برطرف شود. حضور این خانواده کمی جای خالی پدر و مادر را برای مهران پر می کند اما عمه خانم به دنبال پیدا کردن همسری برای پدر مهران است. مهران تصمیم می گیرد که خودش برای خودش مادر مناسبی پیدا کند که ...

سجاد اسماعیلی، باسط رضایی، امیررضا وزیری، محمد مهدی میرحسینی، معصومه قاسمی‌پور، شیما میرعربشاهی و فاطمه مجیبیان در فیلم سینمایی «مهران» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی «محمدحسین مهدویان»، سه شنبه 6 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: احمد متوسلیان که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگ تر شده، فرمانده لشکری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران رقم می‌خورد و ...

هادی حجازی‌فر، امیرحسین هاشمی، سوده ازقندی، فرهاد فداکار و عماد محمدی در فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی «سیدمحمدرضا خردمندان»، چهارشنبه 7 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم داستان پسری نوجوان به نام مرتضی است که بعد از فوت پدرش همراه مادر بیمار و برادر کوچکش زندگی می کند. مادر مرتضی از راه شستن و اتو کردن لباس های مردم امرار معاش می کند و درگیر بیماری سختی است. مرتضی آرزو دارد فیلمساز شود و قصه ای هم برای این کار دارد اما روزی که برای اجاره دوربین از مادرش پول گرفته، برای گرفتن داروی مادرش به داروخانه هم می رود و می فهمد مادرش داروی گران قیمتی دارد که اگر آن را استفاده نکند، فلج خواهد شد. مرتضی ابتدا فیلمنامه اش را می فروشد و سپس راه های مختلفی همچون بازی کامپیوتری و .. برای کسب پول امتحان می کند که ...

ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، سینا رازانی، جلال فاطمی، مهدی قربانی و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، پنج شنبه 8 آبان ماه ساعت 23:15 از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: می می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی می کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می شود و می می شیلان به شهر می رود تا برای او هدیه ای بخرد اما وقتی به روستا باز می گردد، متوجه می شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه ها قاطر جا به جا می کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می افتد اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می شود. شیلان در کوه پناه می گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می افتد و کامیون را پیدا می کند اما ...

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده اند.

