نمایش «در سایه» در جشنواره فیلم «کمرا ایمج – قورباغه طلایی»

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «در سایه» (In the Shadow) به کارگردانی سالم صلواتی، با رونمایی از پوستر رسمی، نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه ۳۳مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «کمرا ایمج – قورباغه طلایی» لهستان تجربه خواهد کرد. این رویداد معتبر که از سال ۱۹۹۳ با تمرکز بر هنر فیلمبرداری و تصویر در سینما فعالیت می‌کند، امسال تنها ۷ فیلم از سراسر جهان را در بخش فیلمبرداران اول و دوم برگزیده است.

جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر تورین لهستان برگزار می‌شود و سالم صلواتی (نویسنده و کارگردان) همراه با امیر علی ویسی (مدیر فیلمبرداری) در این رویداد حضور خواهند داشت. «در سایه» جدیدترین اثر سالم صلواتی در سال ۲۰۲۵ و محصول مشترک ایران، سوئد و اقلیم کردستان است.

در حاشیه جشنواره، کمپانی‌های برجسته تولید تجهیزات سینمایی از جمله Sony؛ Zeiss؛ Red؛ Cooke Optics؛ Angenieux؛ Blackmagic Design؛ Aputure؛ Nanlux & Nanlite؛ Sigma؛ Leitz Cine با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفی جدیدترین تجهیزات خود حضور فعال خواهند داشت.

دیگر عوامل فیلم سینمایی «در سایه»:

سناریست و کارگردان: سالم صلواتی

بازیگران: کبری ملکی، محمد وهابی، محمد قسیمی، حسن ترقی، هانا مرادی، باران احمدی، فتانه احمدزاده، هوشیار قوامی، سمیه رحیمی، سارا احمدنژاد، زاهد زندی، کیوان شیخ‌احمدی، ماشالله آباریان، جمیل پوراحمد

فیلم‌بردار: امیرعلی ویسی، دستیار اول و فوکوس‌من: ناصح عبداللهی، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان سیدی، پارسا کرم ویسه‌نژاد، میلاد سرچالی، دستیار یک و برنامه‌ریز: اشکان ساعدپناه، بازیگردان: باران احمدی، دستیار دوم و برنامه‌ریز: یاشار یحیایی، منشی صحنه: روژان عجمیان، عکاس: هانا صلواتی، کسری آور، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: میدیا خدایاری، مسئول هنروان: باران احمدی، آرمین حسینی، تدوین: عماد خدابخش، سالم صلواتی، اصلاح رنگ: شیرین اخلاقی، صدابردار: کیومرث سبحانی، بوم‌من: میثم حمزه، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی: شهرام علیمحمدی، طراح صحنه و لباس: سالم صلواتی، مدیر صحنه: میلاد فاتحی، نیما عبدلعظیمی، جامه‌دار: باران احمدی، روژان عجمیان، ژینا صوفی، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، جانشین تولید: متین ساعدی، دستیار تولید: آوات درویشی، مدیر تدارکات: کیومرث شاطبی، همیار تدارکات: مرتضی قمری، حمل‌ونقل: پویا صادقی، اراد ساعدی، آریان شریعتی، با تشکر از: نهرو جعفری، مصطفی احمدی، سینه‌موبیل: علی ساعدپناه، مهدی هادی، آشپز: صلاح عبدالله‌نژاد، جلوه‌های ویژه بصری: اشکان ویسی، بابک سنایی، طراح پوستر: فهیمه کریمی، مجری طرح: آرمین پورمحمد، پخش جهانی: ستاک فیلم (به مدیریت ستار چمنی‌گل و ویدا صالحی)، تهیه‌کنندگان: سالم صلواتی، ماندانا فلودسون، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: رضا پورزارعی

محصول: ایران – سوئد – اقلیم کردستان | سال تولید: ۲۰۲۵

