به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نشست هم‌اندیشی جشنواره موسیقی نواحی ایران روز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ با حضور بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، حمیدرضا اردلان، ایرج نعیمایی، هوشنگ جاوید، اردشیر صالح‌پور، محسن شریفیان، صادق چراغی، دامون شش بلوکی، تارا الله وردی، پیمان بزرگنیا، ایمران حیدری، علی ثابت‌نیا، کیوان فرزین، علی مغازه‌ای، آرش امینی، مجتبی خان قیطاقی، عبدالرضا مجدی، و حسن بوشهریان در طبقه پنجم دفتر موسیقی برگزار شد.

این در حالی بود که احمد صدری، ناصح بهرام بیگی، عزیز تنها، فواد توحیدی و مهدی احمدی نیز از طریق ارتباط تصویری در این نشست شرکت کرده بودند.

در این نشست که از ساعت ۱۰ تا ۱۶ به طول انجامید هر یک از حاضران به تشریح نظرات خود درباره ماهیت و ضرورت‌های وجودی جشنواره، شیوه برگزاری، مشکلات جشنواره، نحوه تعامل مسئولان جشنواره با هنرمندان و آینده جشنواره موسیقی نواحی پرداختند و پیشنهادات خود را برای اصلاح این جشنواره ارائه دادند.

بابک رضایی در این نشست ضمن تقدیر از توجه دلسوزان و فعالان این عرصه و حضور آن‌ها در این نشست هم‌اندیشی گفت: برای برگزاری هجدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران لازم است بازنگری در هفده دوره گذشته آن انجام دهیم و از نظرات و دیدگاه‌های دوستان استفاده کنیم تا بتوانیم هجدهمین دوره جشنواره را با گامی مستحکم‌تر و بلندتر برگزار کنیم و از تجربیات هفده دوره گذشته بهره‌مند شویم تا اتفاق بهتری رقم بخورد.

رضایی افزود: اساساً تخصص شما عزیزانی که تشریف آوردید برایم ارزشمند است. دلم می‌خواهد دیدگاه‌ها و نظرات شما را در راستای بهبود هر چه بیشتر اتفاقات موسیقی نواحی کشور بشنوم و به عنوان یک خدمتگزار، شما منت بگذارید و ما را راهنمایی کنید تا ان‌شاءالله بتوانیم در این مسیر که توفیق خدمت پیدا کرده‌ایم، مؤثرتر کارها را پیش ببریم.

رضایی ادامه داد: با توجه به دسته‌بندی‌ای که اتفاق افتاده، تدوین آیین‌نامه و استمرار جلسات لازم است تا همزمان بتوانیم طرح‌ها و ایده‌های بهتری ایجاد کنیم. البته با توجه به تعداد زیاد شرکت‌کنندگان، شاید سخت باشد. بنابراین می‌توانیم این را به عنوان مجمع عمومی در نظر بگیریم و می‌توانیم یک شورای سیاست‌گذاری از تعداد کوچکتری از افرادی که به ما نزدیک‌تر هستند، خصوصاً در تهران، تشکیل دهیم و با آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. به عنوان مثال، می‌توان هفته‌ای یک جلسه با پنج یا شش نفر به عنوان شورای سیاست‌گذاری برگزار کرد و ماحصل اتفاقات این شورا در دو یا سه نوبت بعدی در مجمع بزرگتر مطرح شود.

وی در بخش پایانی این نشست نیز پس از شنیدن نظرات حاضران گفت: دوستان مطالب ارزشمندی را در این نشست عنوان کردند. این نکات شامل فرصت دادن به یک هوای تازه، تعجیل نکردن در برگزاری، پرهیز از تکرار مداوم و تامل در این اتفاق بزرگ فرهنگی بود که اهمیت در ریشه‌های فرهنگ ما دارد. لازم است بازنگری کنیم، گردهمایی و دعوت از بزرگان را داشته باشیم و نظرات و نگاه‌ها را دوباره بشنویم. همچنین حتماً باید به سمت تدوین یک آیین‌نامه درجه یک حرکت کنیم از فردا بحث کارگروه تدوین آیین‌نامه موسیقی نواحی را کلید خواهیم زد و پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: این روند به ما امکان می‌دهد آیین‌نامه را تدوین کنیم، شیوه برگزاری را مشخص و زمان‌بندی جشنواره را برای سال آینده تعیین کنیم. همچنین ان‌شاءالله بتوانیم در بودجه سال آینده و اعتبارات وزارت ارشاد، این برنامه را پیش‌بینی کنیم و در کنار آن از اسپانسرها و سایر منابع مالی کمک بگیریم تا جشنواره هیجدهم به شکل قوی و با کیفیت برگزار شود.

بابک رضایی در پایان گفت: موسیقی نواحی یک هنر نیست، یک جهان‌بینی، یک دانش‌نامه شفاهی و یک آیینه تمام‌نما برای نمایش دادن هویت فرهنگی و ظرافت‌های روحی مردمانی است که از دل و جان و باورمندانه، با نقطه کانونی انسجام اقوام متنوع اما یکپارچه این سرزمین، یعنی ایران عزیز پیوند خورده‌اند.

گزارش مفصل و کامل این نشست که به بازتاب نظرات حاضران در این برنامه اختصاص دارد طی پنج گزارش امروز در پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ایران منتشر می‌شود.

انتهای پیام/