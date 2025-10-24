طرز تازه به ایستگاه هشتم رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اجرای طرح «طرز تازه» از آبان ماه سال گذشته توسط بنیاد رودکی آغاز شده و قرار است در هشتمین تجربه از این سلسله رویداد، گروه همنوازان سایه از ساعت ۲۰ شامگاه جمعه ۹ آبان در تالار رودکی روی صحنه برود.

در این اجرا محمود مخدوم به عنوان خواننده گروه را همراهی می‌کند.

این کنسرت در دو بخش اجرا می‌شود که بخش نخست آن به دونوازی با بازسازی سه‌تار استاد ابوالحسن صبا و تمبک و آواز استاد حسین تهرانی اختصاص دارد.

همچنین در بخش دوم با اجرای گروه‌نوازی

قطعاتی از استاد صبا در دستگاه سه‌گاه همچون سامانی، زنگ شتر و بهارمست به همراه چهار تصنیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

احمدرضا میرهاشمی (کمانچه)، حمیدرضا برزویی (سنتور)، محمد یوسفی (نی)، محمد میرزاخانی (تمبک)، محمدمهدی کریمی (دف، دایره)، محسن فروغی (عود)، پندار میرکمیلیان (بمتار) و محمدامین اکبرپور (تار، سه تار و تنظیم قطعات) اعضای گروه همنوازان سایه را تشکیل می‌دهند.

"طرزِ تازه" عنوان طرحی است که در آن بنیاد فرهنگی هنری رودکی از ایده‌های گروه‌های موسیقی در سبک‌های مختلف از جمله ردیف_دستگاهی، موسیقی نواحی و کلاسیک غربی حمایت‌های ویژه‌ای بعمل می‌آورد. پیش از این نیز کنسرت‌های «تریو + یک» در تالار وحدت، «ننشیند خموش» با اجرای گروه همنوازان وداد در تالار رودکی، «چهارگان» در تالار رودکی، «نغمه‌های ناگهان» با اجرای حسین علیشاپور و مازیار شاهی در تالار وحدت، «آنسامبل نیواک» در تالار رودکی، ارکستر «دیالوگ» به رهبری پانیذ فریوسفی در تالار وحدت و «ارکستر جوانان میترا» در تالار رودکی در قالب این طرح برگزار و با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

هشتمین تجربه از طرح «طرز تازه» بنیاد رودکی، با اجرای گروه همنوازان سایه به سرپرستی محمدامین اکبرپور، جمعه ۹ آبان در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت ایران‌ کنسرت بلیت این اجرا را تهیه کنند.

