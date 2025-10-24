معرفی برگزیدگان جایزه «پنج»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» با اجرای زنده ویولنسل توسط آناهیتا ایزدی پارسال و پیانو توسط پریا شکوهی آغاز شد.



سپس مهدی شادی‌زاده دبیر این رویداد روی صحنه آمد و گفت: تا امروز با شرایط بسیار سختی جشنواره فیلم و عکس «پنج» را برگزار کردیم. ما یک سال برای حضور مهمانان خارجی در این مراسم برنامه‌ریزی کردیم اما متاسفانه اجازه حضور این عزیزان و حتی نماینده سفارت‌هایشان در ایران صادر نشد که بسیار جای تاسف دارد.



وی تصریح کرد: امروز تمام سعی‌مان را می‌کنیم تا در حد توان مراسمی در شان نام کشور عزیزمان ایران و نام عباس کیارستمی فیلمساز برجسته کشور برگزار کنیم. همچنین ادای احترامی دارم به دوستان فیلمساز خارجی و نماینده سفارت‌هایشان که امروز نتوانستند در این مراسم حضور پیدا کنند.



دبیر جشنواره در پایان عنوان کرد: از ستاره اسکندری بسیار ممنونم زیرا زمانی که زمین خوردیم به ما امید داد. از برادر خودم علیرضا شادی‌زاده به عنوان موسس این جشنواره و داوران عزیزی که ما را همراهی کردند و دوستانی که در این مراسم حضور دارند، کمال قدردانی را دارم.



ستاره اسکندری رئیس شورای سیاست‌گذاری بیان کرد: در واقع ما این روزها با انجام هر فعالیتی تلاش می‌کنیم که زنده بمانیم و ادامه دهیم. برای ما سینما از اصل و اساس محلی است که مرزهای سیاسی و امنیتی در آن برداشته می‌شود و می‌توانیم با سینما به هنر، اندیشه و صلح نگاه کنیم. درواقع نگاه ما به سینما همواره از یک منظر صلح‌آمیز است.



وی تاکید کرد: سینما فارغ از هر مرزی یک زبان‌ مشترک است و امسال سعی داشتیم با حضور فیلمسازانی از خارج از کشور این زبان مشترک را باهم تقسیم‌ کنیم که متاسفانه این اتفاق ممکن نشد. امیدوارم سال بعد با نام و یاد استاد عباس کیارستمی عزیز بتوانیم آزادانه‌تر این مراسم را برگزار کنیم.



محمود کلاری مدیر فیلمبرداری و کارگردان سینما در ادامه با ادای احترام به عباس کیارستمی گفت: باعث افتخار من است در هرجایی که با نام عباس کیارستمی برگزار می‌شود، حضور پیدا کنم و ادای احترامی به این فیلمساز بزرگ و جهانی داشته باشم.



تورج اصلانی نیز بیان کرد: ما با افتخار در هر کجایی که نام عباس کیارستمی باشد، حضور پیدا می‌کنیم و سعی داریم ادامه دهنده راه و نگاه این‌ هنرمند در سینما باشیم. این جشنواره به صورت مستقل برگزار می‌شود و مانند خود آقای کیارستمی روی پای خودش ایستاده است. امیدوارم موانع و مشکلاتی که بر سر راه این رویدادها قرار دارد به زودی حل شود.



در ادامه مراسم اهدای جوایز انجام و دوربین طلای بخش عکاسی جشنواره به فراز آهنی اهدا شد.



آهنی پس از دریافت جایزه خود بیان‌ کرد: من عاشق سینمای کیارستمی هستم و بسیار خوشحالم که عکسم برگزیده این جشنواره شد که با یاد عباس کیارستمی برگزار می‌شود.



سپس دوربین طلای بهترین فیلم جشنواره به مهدی راضی اهدا شد.



همچنین جایزه تک‌درخت بهترین عکس به گلاره دشتی اهدا شد.

دشتی پس از دریافت جایزه گفت: امروز برای من روز بسیار مهمی است. من عکاسی را در فرانسه شروع کردم و از روزی که دوربین را در دست گرفتم دیگر ‌نتوانستم آن را زمین بگذارم. این جایزه به من انگیزه می‌دهد که تلاش و فعالیتم را بیشتر کنم.



جایزه تک‌درخت طلای بهترین ویدئو آرت به صورت مشترک به النا داکون از اسپانیا اهدا شد که جایزه او به صورت نمادین به تورج اصلانی تحویل داده شد.



جایزه تک‌درخت بهترین مستند به صورت مشترک به نسیم سهیلی و فاطما کاراکوس کاسماس از ترکیه اهدا شد.



همچنین جایزه فاطما کاراکوس به صورت نمادین به کیوان کثیریان اهدا شد و این منتقد سینما بیان کرد: بسیار متاسفم که اجازه حضور هنرمندان و سفرای خارجی را در این مراسم ندادند.



جایزه تک‌درخت بهترین فیلم جشنواره به صورت مشترک به سوره واهه و کِن اوچیای از ژاپن اهدا شد. جایزه کِن اوچیای به صورت نمادین به محمود کلاری تقدیم شد.



دوربین طلای افتخاری این جشنواره که هرسال به یک ‌هنرمند پیشکسوت اهدا می‌شود در این دوره به پاس سال‌ها فعالیت هنری به مهوش شیخ‌الاسلامی تقدیم شد. این جایزه سال گذشته به علیرضا زرین‌دست اهدا شده بود.



وی پس از دریافت جایزه گفت: برای من دریافت این جایزه افتخار است و از همه دوستانی که با سختی این رویداد را برگزار کردند، ممنونم.



فرهاد ورهرام در ادامه این مراسم درباره مهوش شیخ‌الاسلامی بیان کرد: در ابتدا یادی می‌کنم از ناصر تقوایی و تمام هنرمندانی که در خاک خفته‌اند. بیش از پنجاه سال است که مهوش را می‌شناسم و هر دو اهل لرستان هستیم. به خودش و جهانش احترام می‌گذارم و او آدم با اصول و با معرفتی است. او اهل جنجال نیست و بی‌سروصدا راه خود را پیش می‌برد.



وی تصریح کرد: فیلم‌های مهوش شیخ‌الاسلامی نیز مانند زندگی‌اش ساده و بی‌تکلف است و خودنمایی نمی‌کند. او سینمای حرفه‌ای و داستانی را رها کرد و به سمت مستندسازی آمد تا به مردم نزدیکتر باشد زیرا او مردم و ایران را دوست دارد و دوربینش در بسیاری از شهرهای این کشور چرخیده است. شیخ‌الاسلامی برای اکران فیلم‌هایش باج نمی‌دهد و حتی اگر از جیب شخصی‌اش هزینه کند، سعی می‌کند درباره حقیقت فیلم بسازد.



موسس و دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» مهدی شادی‌زاده است. اعضای اصلی شورای سیاست‌گذاری عبارتند از علیرضا شادی‌زاده، ندا زنگینه، نیلوفر علیها، بهداد نجفی، آیدا اورنگ، مهدی شادی‌زاده، مدیر شورا: ستاره اسکندری، مدیر روابط عمومی: ندا زنگینه، دبیر اجرایی: محمد محمدزاده، مجری طرح: مهسا رضایی، مدیر هنری: آیدا اورنگ، طراح گرافیک: سمیرا جوشقانی، مدیر روابط بین‌الملل: محمدهادی مشکی، دبیر اجرایی: مهتاب رضایی، مدیر گروه فیلمبرداری: عسل رئوفی، مدیر فیلمبرداری نعیم شاهد نیا و عکاس: صدف ملازاده و فرانک فدایی.

