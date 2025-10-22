به گزارش ایلنا، داوری دوره‌های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان علم را هفت نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران محیط زیست ایران متشکل از: هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور، بهرام معلمی، نصرت‌اله صفاییان و مریم شهبازی در مدت نوزده ماه بر عهده داشتند.



هفت کتاب علمی-زیست‌محیطی مرحله نهایی جایزه مهرگان علم، پس از چند مرحله داوری از میان 172 عنوان کتاب چاپ اول سال‌های 1400 و 1401 انتخاب و به فهرست نهایی راه یافته است.

در بخش بهترین تشکل‌های مردم‌نهادِ زیست‌محیطی (NGOها) عملکرد 112 تشکل از سراسر ایران در بازه زمانی جایزه بررسی شده و بازدیدهای میدانی از فعالیت اغلب این تشکل‌ها توسط داوران و اعضای دبیرخانه جایزه صورت گرفته است و در نهایت از میان 14 تشکل راه یافته به مرحله ماقبل نهایی، هفت تشکل به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم راه یافته‌اند.

همچنین با اتفاق آرای داوران پنج نامزد از میان 14 کنشگر و شخصیت برجسته محیط زیست ایران برای دریافت جایزه مهرگان علم برای ”یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست“ انتخاب شده که هر یک از آن‌ها با تلاش بی‌وقفه و اثرگذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در احیا و حفظ محیط زیست ایران ایفا کرده‌اند.



علیرضا زرگر بنیان‌گذار و مدیر جایزه مهرگان با قدردانی از صرف وقت و دقت نظر داوران جایزه مهرگان علم در خواندن کتاب‌های علمی و ارزیابی عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه محیط زیست گفت: محیط زیست ایران این روزها با آسیب‌ها و مشکلات متعددی روبرو است و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی روز به روز وضعیت بحرانی‌تری نیز پیدا می‌کند. بهبود این شرایط نگران‌کننده نیازمند به کارگیری مدیران شجاع، با دانش و کاردانی است که قادر باشند با برنامه‌ریزی درست و ارتباط مؤثر با صاحب‌نظران، کنشگران و تشکل‌های مردم‌نهاد، چاره‌جویی کرده و محیط زیست را از بحران فعلی خارج کنند.

وی افزود: ادامه کار و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد که خود عامل مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در پایداری سرزمین و حفظ محیط زیست ایران هستند، در چند سال اخیر بیش از پیش با مشکل روبرو شده و حمایت عملی و مؤثری نیز از آن‌ها نمی‌شود.



دبیرخانه جایزه مهرگان راه‌یافتگان مرحله نهایی جایزه مهرگان علم را بر اساس رأی داوران به این شرح اعلام کرد:





فهرست 7 کتاب علمی- زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم

دوره‌های هجدهم و نوزدهم (سال‌های 1400 و 1401)

فهرست 7 تشکل مردم‌نهاد راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم

دوره‌های هجدهم و نوزدهم (سال‌های 1400 و 1401)

پنج نامزد دریافت جایزه مهرگان علم برای یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست

دوره‌های هجدهم و نوزدهم (سال‌های 1400 و 1401)

طبق اعلام دبیرخانه جایزه، مراسم اهدای جوایز مهرگان علم و ادب روز سه‌شنبه 6 آبان‌ماه 1404 از ساعت 16 تا 20 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

