به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) در آیین افتتاحیه دومین اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد با اشاره به اهمیت درک عمیق از راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با چالش‌های جهانی اظهار داشت: ایران در مقاطع مختلف دو رویکرد بنیادین را برگزیده است؛ نخست، استقرار در سنگر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و دوم، اتخاذ استراتژی دیپلماسی برای تامین و صیانت از منافع ملی. این دو مسیر، نه در تعارض بلکه در تکامل و هم‌افزایی با یکدیگرند و باید از سوی جامعه و نخبگان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه امیدآفرینی مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ایران است، تصریح کرد: در این شرایط، باید به مردم امید بدهیم؛ زیرا امید، عامل خنثی‌کننده عملیات روانی دشمنان است. برگزاری چنین همایش‌هایی باید به مردم این پیام روشن را منتقل کند که مسئولان کشور با جدیت در مسیر حل چالش‌های معیشتی و اقتصادی حرکت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اعتمادسازی در جامعه افزود: اعتماد عمومی، موتور محرکه پایداری و تداوم نظام سیاسی است. امروز بیش از هر زمان دیگر به اعتماد و امید نیاز داریم و این اعتماد تنها در بستر کارآمدی و پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات مردم در سراسر کشور شکل می‌گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی سپس به وضعیت صنعت گردشگری کشور پرداخت و با ارائه آماری مثبت از رشد این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ میلیون گردشگر به ایران سفر کردند و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر افزایش یافت. هدف‌گذاری ما برای امسال، جذب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خارجی است. ایران بر اساس ارزیابی سازمان جهانی گردشگری، در جمع ده کشور جذاب دنیا قرار دارد و اخیراً سه روستای ایرانی نیز به‌عنوان مقاصد نمونه گردشگری جهان معرفی شده‌اند. این افتخارات نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در عرصه گردشگری جهانی است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تحقق اهداف بلندمدت گردشگری نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست، اظهار داشت: برای دستیابی به هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر و ایجاد سالانه ۱۰۰ هزار شغل ـ بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه ـ نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و همکاری فعال بخش خصوصی هستیم. ظرفیت فعلی زیرساخت‌ها پاسخگوی این سطح از تقاضا نیست و توسعه آن باید به اولویت ملی تبدیل شود.

وی با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور در دست اجراست. این پروژه‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی و پشتیبانی دولت، می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار صنعت گردشگری و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی باشند. استان خراسان رضوی و به‌ویژه شهر مشهد، به‌عنوان قطب اصلی گردشگری زیارتی کشور، نیازمند توسعه زیرساختی ویژه و متناسب با حجم بالای گردشگران داخلی و خارجی است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله فعال با پدیده ایران‌هراسی گفت: در این مسیر، هدف ما مقابله با پروژه ایران‌هراسی است که برخی رسانه‌های غربی آن را دنبال می‌کنند. باید با قدرت و هماهنگی، تصویر واقعی، فرهنگی و تمدنی ایران را به جهانیان نشان دهیم. این هدف با همکاری وزارت امور خارجه، رسانه ملی و سایر دستگاه‌های فرهنگی و ارتباطی کشور قابل تحقق است.

وی با اشاره به ابتکار تازه وزارت میراث‌فرهنگی برای استفاده از چهره‌های اثرگذار خارجی افزود: حرکتی آغاز کرده‌ایم تا از ظرفیت سلبریتی‌ها و شخصیت‌های شناخته‌شده در عرصه بین‌المللی برای معرفی ایران بهره بگیریم. این افراد به‌ویژه در کشورهای همسایه می‌توانند نقش مؤثری در اصلاح و تقویت تصویر ایران در افکار عمومی جهان ایفا کنند.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: ایران همواره کشوری امن، فرهنگی و تمدن‌ساز بوده است. خراسان‌رضوی نیز یکی از امن‌ترین و مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می‌رود. با بهره‌گیری از دیپلماسی فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و معنوی ایران، می‌توانیم چهره‌ای واقعی و امیدآفرین از ایران به جهانیان ارائه دهیم.

انتهای پیام/