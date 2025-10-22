آیین اختتامیه نخستین دوره رویداد تخصصی – رسانهای فرنام برگزار شد
آیین اختتامیه نخستین دوره رویداد تخصصی – رسانهای فرنام با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاونان، مدیران ارشد و مدیران روابط عمومی این سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، آیین اختتامیه نخستین دوره رویداد تخصصی – رسانهای فرنام با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاونان، مدیران ارشد و مدیران روابط عمومی این سازمان برگزار شد. این رویداد با هدف ارزشیابی تخصصی عملکرد ادارات کل استانی و مؤسسات سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه روابط عمومی و رسانه برگزار شد و طی آن، از برترین استانها و مؤسسات زیرمجموعه این سازمان تقدیر به عمل آمد.
در ابتدای برنامه، علی مرادخانی، مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به فلسفه شکلگیری رویداد فرنام گفت: نقطهای که فرنام ایستاده، پیوند میان حوزههای آکادمیک و نظری با کار عملیاتی و اجرایی در حوزه روابط عمومی است. ما تلاش کردیم در ارزیابی ها و طراحیهای رسانهای خود میان این دو بخش تعادل ایجاد کنیم و معتقدیم روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی باید الگویی را در حوزه شبکه ارتباطی و مخاطبان رقم بزند که در کشور بیسابقه است و این مهم با تلاش جمعی مدیران روابط عمومی موسسات و استانها قابلاً قابل دستیابی است.
وی با اشاره به الزامات تحقق این هدف افزود: برای رسیدن به این نقطه، دو نکته کلیدی وجود دارد؛ نخست اینکه مدیر روابط عمومی باید بداند با تمام محدودیتهای انسانی و مالی، باز هم میتواند کار مؤثر انجام دهد و همهچیز نباید معطل این محدودیتها بماند. دوم اینکه مدیران ارشد نیز باید درک دقیقی از مفهوم روابط عمومی داشته باشند و شاید نگاه فعلی نیازمند اصلاح و مشورت بیشتر باشد. ما هم آمادهایم در این مسیر همراه و پشتیبان مجموعه ها برای پیاده سازی و اجرای عملیاتی طرح های رسانه ای باشیم که با کمک هیئت محترم علمی رویداد برای تک تک مجموعهها طراحی شده است.
مرادخانی در پایان صحبتهایش ضمن تشکر از هیات علمی رویداد، تصریح کرد: مراسم امروز فرنام به نوعی نقطه آغازی است بر مسیری که میخواهد به ارتقای واقعی و محسوس سطح رسانه و روابط عمومی موسسات و استانها و همچنین شکلگیری شبکه ارتباطی گستردهای در سطح نخبگان ملی و استانی منجر شود.
در ادامه، رضا پورحسین، رئیس سابق شبکه چهار سیما و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به نمایندگی از هیات علمی رویداد فرنام، گفت: در نظام آگاهی انسان و جامعه، مرحلهای مهم به نام رمزگشایی وجود دارد. روابط عمومیها دقیقاً در همین جایگاه قرار دارند؛ یعنی مسئول رمزگشایی از پیامها و انتقال هوشمندانه آنها به جامعهاند. آنچه درون یک سازمان پردازش میشود، نباید عیناً منتقل شود، بلکه باید بازآفرینی و رمزگشایی شود تا مخاطب بتواند معنا و تأثیر آن را درک کند.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در روابط عمومیها افزود: این تغییر نیازمند اندیشه و ایده است. خوشبختانه سازمان تبلیغات اسلامی با جدیت به دنبال بازتعریف نقش روابط عمومی است و تلاش دارد فعالیتهای گسترده خود را از مسیر روابط عمومیهای آگاه و بصیر به جامعه منتقل کند.
پورحسین همچنین بر اهمیت استفاده از هنر در تبلیغ و روابط عمومی تأکید کرد و گفت: وقتی از رهبر انقلاب درباره انتقال پیام شنیدم، بارها فرمودند که برای رساندن مفاهیم و منویات خود به جامعه، باید از هنر بهره گرفت. هنر زبان مستقلی است؛ از طراحی گرافیک تا انتخاب واژهها، موسیقی، رنگ و فرم. هنر به کلام و نوشته عمق و اثر میبخشد و آن را ماندگار میکند.
وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: من پیش از رویداد فرنام هم از برخی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی اطلاع داشتم، اما واقعاً نمیدانستم این حجم از فعالیت در آن جریان دارد. نکته قابل توجه این است که کارهای سازمان، ماهیتی هنری دارد و با ترکیببندی درست، پیام خود را به جامعه منتقل میکند.
در بخش دیگری از این مراسم، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، طی سخنانی با تقدیر از اعضای هیئت علمی و داوری رویداد فرنام گفت: تبلیغ در نگاه رهبر انقلاب، به معنای تفاهم است؛ یعنی گفتوگویی دوطرفه میان مبلّغ و مردم، نه یک سخنرانی یکسویه. ما خادمان تبلیغ هستیم؛ کار ما فراهمکردن بستر شنیدن و گفتوگوست، نه صرفاً انتقال پیام یک سویه.
وی با اشاره به ضرورت روایتگری از مردم افزود: باید مردم را شناخت و خوبیهایشان را روایت کرد. در زندگی روزمره مردم، اتفاقات زیبایی میافتد که متأسفانه کمتر بازتاب مییابد. ما مأمور روایت همین نیکیها هستیم. سوژههای ناب در زندگی مردم فراوان است و ما هنوز در پرداختن به آنها بدهکاریم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر لزوم بازنگری در نقش روابط عمومیها تصریح کرد: من اصرار دارم که نگاهی که بخواهد روابط عمومی را به انعکاس تخت و یک سویه رئیس و مدیر محدود کند نباید جایی در سازمان تبلیغات اسلامی داشته باشد. شما باید روایتگر میدان و خوبیها کنید، و نباید وقتتان را برای مسائلی مانند برگزاری جلسات و حضور مدیران در حوزه های ماموریتی معمول خود بگذارید. روابط عمومیها خادمان تبلیغاند و باید میان مردم و نهادها رابطهای دو طرفه برقرار کنند. اگر میخواهیم به تعبیر دکتر پورحسین ساختار روابط عمومی را بازسازی کنیم، باید نگاهمان را از نو تنظیم کنیم؛ بر اساس فهم متقابل، هنر و مردم.
وی در ادامه با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) گفت: امام فرمودند تبلیغات اسلامی یعنی شناساندن خوبیها و تشویق به آن، و پرهیز از زشتیها. تبلیغ کار همه مردم است، نه فقط روحانیون. هر کس میتواند راوی خوبیها باشد. روابط عمومیها در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی باید بدانند تسهیلگر کنشهای تبلیغی و روایت خوبیها هستند و باید به این مسیر کمک کنند. باید این نقش را جدی بگیرند و روایتگر امید و زیباییهای جامعه باشند.
حجتالاسلام قمی در پایان سخنان خود تأکید کرد: نیاز جدی به افزایش دایره ارتباطی مخاطبان داریم و نباید به حد موجود اکتفا کنیم. باید سطح توقعمان از خود را بالا ببریم و مثلاً اگر نصابمان برای مبنای شمارش بازدید از یک مجموعه رسانهایمان مانند تبیان تا امروز هزار بود، حالا دیگر باید این مبنا را با میلیون تعریف کنیم. همه مؤسسات سازمان تبلیغات باید دایره ارتباطات خود را گسترش دهند و در مسیر نشر خوبیها حرکت کنند. امیدآفرینی در جامعه از دل همین روایتهای واقعی مردم برمیخیزد.
در ادامه این برنامه و بر اساس آرای هیات علمی ، برگزیدگان نخستین دوره رویداد تخصصی – رسانهای فرنام به شرح زیر معرفی شدند:
بخش مؤسسات:
رتبه اول: تبیان آنلاین، یاشار عبدالحسینزاده (معاون رسانه و تولید)
رتبه دوم: مرکز هنری رسانهای نهضت، محمد شاهی، (مدیر روابط عمومی)
رتبه سوم: مجموعه فرهنگی سرچشمه، آروین فرشینعیم (معاون فرهنگی و رسانه)
بخش استانی:
رتبه اول: اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان، میلاد امینیموحد، مدیر روابط عمومی
رتبه دوم: اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل، مرتضی قبادی، مدیر روابط عمومی
گفتنی است، رویداد تخصصی – رسانهای فرنام با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران روابط عمومی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی، تقویت شبکه ارتباطی میان استانها و مؤسسات، و طراحی و اجرای الگوهای بومی و تخصصی برای مؤسسات و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد و تلاش دارد با تکیه بر معیارهای علمی و حرفهای و الگوهای عملیاتی و اجرایی، مسیر رشد و تحول در عرصه روابط عمومی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی را هموار کند.