خبرگزاری کار ایران
رویداد ایده‌های برتر فناورانه در صنعت نشر برگزار می‌شود
رویداد ایده‌های برتر فناورانه در صنعت نشر با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، فراخوان این رویداد تخصصی در ۶ محور موضوعی «کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا و صنعت نشر»، «فناوری‌های نوین صنعت نشر و کتاب»، «اخلاق و هوش مصنوعی»، «توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی»، «چاپ هوشمند» و «تحلیل بازار کتاب با هوش مصنوعی» منتشر شده و مراسم اختتامیه آن، در آبان ماه برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، علاقمندان برای شرکت در رویداد ایده‌های برتر صنعت نشر، می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان به آدرس اینترنتی www. iccip. ir ارسال یا با شماره ۴۴۲۹۷۵۸۶ (۰۲۱) تماس حاصل کنند.

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این رویداد، همزمان با هفته کتاب در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

دبیرخانه این رویداد در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه ۶، پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی واقع شده است.

