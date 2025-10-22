خبرگزاری کار ایران
پخش پشت‌صحنه و خلاصه قسمت‌های سریال «پسران هور» از شبکه یک

پخش پشت‌صحنه و خلاصه قسمت‌های سریال «پسران هور» از شبکه یک
کد خبر : 1703643
در ادامه استقبال مخاطبان از سریال تلویزیونی «پسران هور»، پشت‌صحنه این مجموعه امشب (چهارشنبه ۳۰ مهر) از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، پشت‌صحنه «پسران هور» شامل تصاویری از مراحل دشوار فیلم‌برداری در هور، گفتگو با عوامل تولید و بازیگران و روایت‌هایی از پشت قاب این اثر است که امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

همچنین به منظور مرور دوباره داستان و بخش‌های مهم این مجموعه، خلاصه کامل قسمت‌های «پسران هور» در دو بخش ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱ و ۲ آبان) پخش خواهد شد.

سریال «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده در ۱۷ قسمت تولید شده و روایتگر حماسه‌ی قرارگاه سری نصرت و فرمانده دلاور آن شهید علی هاشمی است.

این اثر محصول مرکز سریال سوره و سیمافیلم است و با بازی رضا ثامری، رویا افشار، فرید سجادحسینی، تورج الوند، محمدرضا صولتی و جمعی از هنرمندان جوان ساخته شده است.

 

