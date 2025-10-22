مشکلی برای تقویت همکاری با تشکل های خصوصی گردشگری وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این نشست با تشریح فعالیت ها و عملکرد انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تشکل های تاسیس شده در کشور در حوزه گردشگری بر لزوم ارتباط بیشتر این تشکل با اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد.

رفیعی گفت: اگر وضعیت گردشگری یک کشور خوب باشد، چرخ اقتصاد آن کشور نیز به سرعت حرکت می کند.

او با اعلام آمادگی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران برای همکاری قوی با اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: کشورهای پیشتاز در جذب گردشگر نظیر فرانسه امسال 90 میلیون گردشگر ورودی داشته و ترکیه در همسایگی ایران نیز رکورد جذب 60 میلیون گردشگری را شکست.

حرمت الله رفیعی با اشاره به تلاش های انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران به عنوان تشکل خصوصی فراگیر در حوزه گردشگری برای باز کردن مسیر گردشگری میان ایران و روسیه، ایران و مصر و ایران و عراق و سایر کشورها اعلام کرد: بخش چندین سفر به مصر برای باز کردن مسیر گردشگری آن کشور به روی ایران و جذب گردشگر از مصر به ایران انجام و تفاهمنامه های بسیار خوبی بسته شد که با خبری شدن این موضوع برغم اجازه های صادر شده از مراجع ذی صلاح برای مذاکرات گردشگری با مصر، معاون وزارت خارجه در دولت گذشته یک مصاحبه انجام داد و اعلام کرد که هیچ سفری بین ایران و مصر برای گردشگران وجود نخواهد داشت و دولت باید این مسیر را باز کند. در حالی که تمام مذاکرات برای راه اندازی مسیر گردشگری مصر از سوی بخش خصوصی انجام شده بود و اینگونه تلاش های بخش خصوصی ناکام ماند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به رودشو اخیر برگزار شده در عراق نیز اعلام کرد: تراز گردشگری ایران و عراق 7 میلیون گردشگر است که قرار شد به 10 میلیون گردشگر برسد.

حرمت الله رفیعی همچنین نقش اتاق بازرگانی ایران را در چنین مواردی کمرنگ خواند و گفت: انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران درخواست توسعه همکاری ها با اتاق بازرگانی ایران را دارد.

پیام باقری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اعلام این که گردشگری در شرایط موجود اقتصادی کشور می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد افزود: گردشگری یک خدمت را تبدیل به ثروت می کند و خروجی آن ارزش افزوده بالا دارد.

او گفت: صنایع مختلفی امروز در کشور فعالیت می کنند ولی سهم شان از ارزش افزوده و خلق ثروت پایین است. در حالی که این صنعت گردشگری است که می تواند بدون رانت و سوبسید و حمایت های ویژه از هیچ خلق ثروت و ارزش افزوده بالا تولید کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضعف های زیرساختی صنعت گردشگری کشور اعلام کرد: صنعت گردشگری علاوه بر زیرساخت های ضعیف دچار کمبود منابع برای سرمایه گذاری شده و به همین دلیل است که وضعیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور مناسب نیست. این ناوگان نیاز به سرمایه گذاری و نوسازی دارد. زیرساخت های هتلینگ و پذیرش و حتی آموزش افراد در صنعت گردشگری هم ضعیف شده است.

پیام باقری اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران مشاور سران قوا است و ماموریت های جدی در این زمینه ها دارد و تنظیم گر روابط بین بخش خصوصی و حاکمیت است. بنابراین ماموریت های جدی دارد و ابزارها و ارکانی نیز که تشکل های می توانند بر آن تکیه کنند و از این ابزارها استفاده کنند.

او با اشاره به وجود 34 اتاق در سراسر کشور و فعالیت اتاق های مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها گفت: امروز بیش از 600 تشکل عضو اتاق بازرگانی ایران هستند و بیش از 280 انجمن سراسری و ملی نیز در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دارای کرسی هستند. بنابراین انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران نیز می تواند ارتباط مستحکمی با اتاق بازرگانی ایران برقرار کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: 20 کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران فعالیت دارند که یکی از آن ها کمیسیون گردشگری است و دیگری کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی است که می توانند بطور مستقیم با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در ارتباط باشند.

پیام باقری افزود: فعالیت های انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران هیچ تعارضی با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ندارد و این انجمن می تواند از ابزارهای اتاق بازرگانی با تقسیم کار درست برای همکاری های بیشتر استفاده کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران خواست تا ارتباط خود را با اتاق های مشترک ایران با کشورهای خارجی در زیر مجموعه معاونت بین المللی اتاق بازرگانی ایران قوی تر کند تا با ایجاد تعاملات بیشتر بر بهبود وضعیت گردشگری کشور تمرکز شود.

