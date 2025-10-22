روزبه شمشیری مطرح کرد؛
در سینمای کوتاه، بازگشت سرمایه نمیتواند اولویت فیلمساز باشد/ فیلمنامهنویسها به سینمای انیمیشن توجه کنند
روزبه شمشیری ضعف فیلمنامه را یکی از عواملی دانست که میتواند منجر به کاهش سطح کیفی آثار انیمیشن شود و تأکید کرد که در سینمای ایران فیلمنامهنویسها دغدغه سینمای انیمیشن ندارند.
روزبه شمشیری کارگردان انیمیشن «چینی گل سرخی» که در چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: تکنیک انیمیشن من استاپ موشن است، استاپ موشن سختترین نوع انیمیشن است و ما به همین دلیل چالشها و سختیهای بسیاری داشتیم. فضای این اثر مربوط به دهه ۱۳۶۰ ایران میشود که میتوان آن را نوستالژیک دانست. اثری خانوادگی درباره یک خانواده که در آن مرد به کار در حوزه ساخت ظروف سفالی و کوزه است.
شمشیری خاطرنشان کرد: در سینمای کوتاه فکر کردن به بازگشت سرمایه استراتژیای منطقی نیست، سازندگان آثار کوتاه میتوانند از طریق جشنوارهها، جوایزی دریافت کنند که ارزش مادی دارند اما اینکه از همان ابتدا در ساخت اثر به بازگشت سرمایه توجه داشته باشید، استراتژی خوبی برای فیلمسازی به کار نبردهاید چراکه احتمال موفقیت در این زمینه بسیار اندک است و در نظر داشتن درآمد و بازگشت سرمایه یا سوددهی را بهتر است در سینمای بلند دنبال کرد.
این کارگردان درباره راههای بیشتر دیده شدن آثار سینمایی کوتاه، گفت: هر هنرمندی که یک اثر هنری خلق میکند تمایل به دیده شدن دارد و مطمئناً هر فیلمسازی هم از دیده شدن یا اکران فیلمش استقبال میکند. ما یک سال در یک دفتر برای این کار کوتاه زحمت کشیدیم، ۹ ماه دکور ساختیم و ۳ ماه فریم به فریم تصویربرداری کردیم. مطمئناً دیده شدن زحمات یکساله برای ما اتفاق جذابی است اما مسئله مهم این است که این کارها توسط علاقهمندان به این عرصه دیده شود.
وی افزود: در کشور ما درباره مخاطب این نوع انیمیشنها اطلاعرسانی خوبی صورت نمیگیرد و انیمیشنهای جشنوارهای که مخاطب اصلیشان کودک نیست برای کودکان نمایش داده میشوند. «چینی گل سرخی» محتوایی دارد که برای کودکان آسیبزا نیست اما ما کارهایی هنری داریم که در همین جشنواره نمایش داده میشوند و چون انیمیشن هستند تصور بر این است که این آثار باید برای کودکان نمایش داده شوند در حالیکه اصلاً محتوای مناسبی برای کودکان ندارند و آسیبزا هستند و تولیدکنندگان اثر هم مخاطب هدفشان کودکان نبودهاند. به نظر من یکی از اصلیترین مباحث مخاطبسنجی است و در این رویدادها باید نمایش فیلمها را برای مخاطبان اصلیشان در نظر داشته باشیم.
شمشیری در پایان اظهار کرد: در سینمای ایران اکثر فیلمنامهنویسها دغدغه انیمیشن ندارند و فیلمنامه انیمیشنها را فعالان این عرصه مینویسند. از کسانی که انیمیشن میسازند نمیتوان انتظار فیلمنامه باکیفیت داشت و من فکر میکنم این مسئله یکی از اصلیترین ضعفهای سینمای انیمیشن ایران است.
وی افزود: وقتی آثار انیمیشن موفق دنیا را بررسی میکنیم، نقطه قوت این آثار، فیلمنامههایشان است. به نظر من کمپانیمحور شدن تولید انیمیشن در کشورهایی مثل آمریکا از اصلیترین عوامل شکلگیری جریان فیلمنامهنویسی قدرتمند برای آثار انیمیشن است. وقتی کارگردان انیمیشن میخواهد فیلمی بسازد و هیچ فیلمنامهای وجود ندارد طبیعتاً تصمیم میگیرد که خودش فیلمنامه بنویسد و همین مسئله میتواند عاملی بر ضعیف شدن اثر از همان گام اول تولید باشد.
این کارگردان در پایان اظهار کرد: تکنولوژوی هر روز رو به پیشرفت است و قدرتمندتر میشود و امیدوارم این رویه موجب قدرت گرفتن سینمای انیمیشن و ارتقای کیفیت آثار ایرانی شود.