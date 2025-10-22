بازیگر فیلم کوتاه «سلامون»:
فیلم کوتاه فرزند خلف سینماست
غلامرضا فرجزاده، بازیگر فیلم کوتاه «سلامون» گفت: فیلم کوتاه بچه خلف سینماست. فیلم کوتاه و قدم زدن در آن امکانی است که به فیلمساز چیزهای بسیاری را یاد میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم کوتاه «سلامون» به تهیهکنندگی و کارگردانی کمیل ارجمندی از آثار چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است که در ژانر رئالیسم جادویی شده و با حالوهوایی رازآلود و فضایی استعاری، روایتگر ماجرایی است که در سواحل بوشهر رخ میدهد. «سلامون» با بازی مهدی زمینپرداز، مهلقا مینوشزاد، غلامرضا فرجزاده و… محصول مشترک سازمان هنری رسانهای اوج، باشگاه فیلم سوره و انجمن سینمای جوانان است.
فرجزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: من در فیلم «سلامون» نقش «پیرممد» که یکی از اهالی روستاست را برعهده داشتم. همچون قالب این فیلم نقش من هم کوتاه بود و چند سکانس بیشتر نبود.
وی ادامه داد: قصه «سلامون» در مورد یک جنازه یا به قول بوشهریها یک «لش» است که از دریا آمده و هیکلش عجیب و بزرگ اما خوش تیپ است. او با خودش ماهی و برکت آورده اما عقیده این است که بسیار نحس است و باید به دریا بازگردانده شود. ناخدایی که محور این قصه است تصمیم میگیرد علیرغم میل روستاییان آن را به دریا بازگرداند و در طول فیلم کشمکش بر سر انتخاب و تصمیمگیری رخ میدهد که حاوی نکات جالبی است.
این هنرمند پیشکسوت بوشهری تصریح کرد: بازیگران فیلم نزدیک ۱۰ نفر بودند اما یک بازیگر اصلی یعنی مهدی زمینپرداز در این کار حضور داشت. در مجموع قصه خوبی بود و فیلمنامه خوبی هم داشت. البته کسی که از خارج از بوشهر میآید باید مشاوران بومی داشته باشد تا در طول تولید به مشکل برنخورد. ما در بوشهر جز و مد بسیار داریم و حضور مشاور میتواند برنامهریزی برای این موارد را بهتر مدیریت کند. مرحوم ناصر تقوایی با این که بچه جنوب بود زمانی که میخواست «ناخدا خورشید» را بسازد سه مشاور بومی داشت و سه سال برای پیش تولید در این شهر و این فضا حضور داشت.
فرجزاده یادآور شد: من از سال ۱۳۵۲ تئاتر را شروع کردم و اولین بار برای نمایش کارمان به جشن هنر شیراز رفتیم. در تمام این سالها سابقه تئاترهای طولانی را دارم و در فیلمهای بلند و کوتاه هم حضور داشتهام اما به تئاتر علاقه بسیاری دارم چون نفس به نفس مردم هستیم.
او در پایان گفت: اصل فیلم کوتاه فیلمنامه آن است و اگر فیلمنامه استخوانبندی درستی داشته باشد خروجی خوبی خواهد داشت. به نظرم «سلامون» هم جزو آثاری است که میتواند توجه مخاطبان را به خود جلب کند. ضمنا فیلم کوتاه بچه خلف سینماست چون خیلی از کارگردانان مسیر فعالیت خود را در این مدیوم شروه میکنند و بعد از آن فیلمسازی مطرح میشوند. فیلم کوتاه و قدم زدن در آن فضایی است که به فیلمساز چیزهای بسیاری را میدهد و بنابراین باید جدی گرفته شود.