به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین نشست تخصصی وزیر میراث‌فرهنگی به همراه استاندار تهران و جمع کثیری از سرمایه گذاران، فعالان و هنرمندان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی عصر دوشنبه در استانداری تهران برگزار شد.

در نشست تخصصی نمایندگان سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی درحالی به طرح چالش ها و موانع حوزه فعالیت خود پرداختند که سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، با بیان اینکه «سیاست دولت از آغاز فعالیت، شنیدن، تصمیم‌گیری و اقدام در میدان بوده است»، اظهار کرد: سیاست ما از هفته اول آغاز به کار تا امروز، تکیه بر حضور میدانی، شنیدن مسائل و تصمیم‌گیری عملی بوده و این مسیر را تا پایان ادامه خواهیم داد.

او افزود: ما با برگزاری مستمر نشست‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری مشترک با بخش خصوصی و مدیران استانی، به‌صورت منظم و هدفمند روند حل مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

استراتژی دولت: تمرکز بر نتیجه، نه بروکراسی

صالحی‌امیری با اشاره به رویکرد دولت در «نتیجه‌محوری» گفت: به جای غرق شدن در پیچ‌وخم‌های نظام اداری، باید بر نتیجه متمرکز شویم. امروز در جلسات مشترک با سرمایه‌گذاران، توافقات مشخصی بدون نیاز به سازوکارهای پیچیده اداری انجام شد و مبنای عمل نیز همین توافقات میدانی است.

او تاکید کرد: با تشکیل نشست‌های موضوعی، ابتدا مسائل و موانع شنیده می‌شود، سپس با مدیران ذی‌ربط استان جمع‌بندی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. این مسیرِ تصمیم‌گیری، همان سیاست قطعی دولت است.

تفویض بی‌سابقه اختیارات به استان‌ها

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدام مهم وزارتخانه در تمرکززدایی از تصمیمات گفت: ۲۷ اختیار وزارتخانه به استان‌ها تفویض شده است. از همین تریبون اعلام می‌کنم که مدیران کل استانی، به‌ویژه در تهران، تمامی اختیارات وزیر را جز در موارد حاکمیتی دارا هستند.

او افزود: در حوزه صنایع‌دستی نیز، اختیارات استان‌ها از ۸۰ میلیارد تومان به یک‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اکنون ۹۰ درصد امور مجوزی و اجرایی گردشگری در داخل استان‌ها با هماهنگی استانداران قابل حل است.

صالحی‌امیری خبر داد: به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی و با همراهی استاندار تهران، کمیته پیگیری توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تهران تشکیل می‌شود. ریاست این کمیته با استاندار، دبیری آن با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، و هماهنگی آن با معاون اقتصادی استانداری است.

وی توضیح داد: پرونده‌های سرمایه‌گذاری در حضور مدیران بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، شهرداری، نیرو، راه و محیط‌زیست بررسی و تصمیم‌گیری خواهند شد تا روند بررسی‌ها از سال‌ها به هفته‌ها کاهش یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه دولت هیچ ماموریتی جز تسهیلگری ندارد، گفت: دولت وظیفه‌ای جز حمایت، تسهیلگری و رفع موانع ندارد. هیچ مسئولی در دولت حق ندارد خدمت به مردم را منت بگذارد. بخش خصوصی موتور محرکه گردشگری است و ما تنها باید مسیر را برای آن‌ها باز کنیم.

او افزود: در تهران ۱۰۱ پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۵۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر در حال اجراست. این حجم سرمایه، نیازمند مدیریت، هماهنگی و حمایت کامل دولت است.

تهران؛ تصویر ایران و اولویت ملی گردشگری

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت جایگاه تهران در تراز ملی گفت: تهران برای ما صرفاً یک استان نیست؛ تصویر و ویترین ایران است. به همین دلیل، سطح مدیریتی گردشگری استان تهران ارتقا یافته و سه مدیر ارشد از استان‌های فارس و کرمان به تیم مدیریتی تهران پیوسته‌اند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری کلان وزارتخانه اظهار کرد: تهران باید ظرفیت فعلی خود را دست‌کم ده برابر افزایش دهد. نمی‌توانیم مدعی جذب ۱۵ میلیون گردشگر در سال باشیم اما در پایتخت با کمبود زیرساخت و هتل مواجه باشیم.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: باید توسعه زیرساخت‌های اقامتی با سرعت چندبرابری دنبال شود. بخش خصوصی آماده است و دولت پشتیبان کامل آن خواهد بود.

او از معافیت گسترده عوارض شهرداری برای پروژه‌های گردشگری خبر داد و گفت: در تهران ۸۰ درصد معافیت عوارض شهرداری تصویب شده است و پیشنهاد ما برای کلان‌شهرها معافیت کامل صددرصدی است تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

صالحی‌امیری در ادامه گفت: مجوز واردات تجهیزات و خودروهای خدماتی هتل‌ها با تعرفه گمرک صفر صادر شده و گمرک جمهوری اسلامی نیز در حال کدگذاری کالاهای مورد نیاز است تا روند واردات سریع‌تر انجام شود.

او افزود: تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف شامل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و طرح‌های اشتغال روستایی برای گردشگری تخصیص یافته است. بهره تسهیلات صندوق ۱۵ درصد و بانک‌ها ۲۰ درصد تعیین شده است.

توسعه گردشگری حاشیه تهران و تأکید بر محیط زیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس مصوبه دولت، ایجاد تاسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها و منابع آبی با رعایت الزامات زیست‌محیطی بلامانع است. این مصوبه فرصت بزرگی برای توسعه گردشگری طبیعی در استان تهران فراهم می‌کند.

او با اشاره به اهمیت مناطق خوش آب‌وهوای اطراف تهران تاکید کرد: باید در شرق و غرب تهران، از لواسانات تا شهریار و ملارد، اقامتگاه‌ها و مجموعه‌های بوم‌گردی و ماجراجویانه ایجاد شود. توسعه این مناطق به گسترش توریسم شهری و اشتغال پایدار کمک می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی خطاب به مدیران استانی گفت: هیچ دستگاهی نباید از اجرای مصوبات دولت تخطی کند. در صورت بروز هرگونه مشکل، استاندار مرجع نخست رسیدگی است و در مرحله بعد، وزارتخانه و شخص رئیس‌جمهور پیگیر خواهند بود.

او با اشاره به تعامل مثبت وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها افزود: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی حامی توسعه گردشگری‌اند. کاهش تعرفه برق و گاز تأسیسات گردشگری تا یک‌چهارم قیمت آزاد، از مصوبات قطعی دولت است.

در پایان این نشست، صالحی‌امیری با جمع‌بندی مباحث اظهار کرد: کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تهران به ریاست استاندار از امروز آغاز به کار می‌کند. همه اختیارات اجرایی و منابع لازم به استان تفویض شده و وزارتخانه در کنار استانداری تا حل کامل مسائل همراه خواهد بود.

او تاکید کرد: هدف نهایی ما رضایتمندی سرمایه‌گذاران و ارتقای جایگاه تهران به سطح نخست گردشگری کشور است. سیاست دولت، گفت‌وگوی میدانی، تصمیم‌گیری فوری و اقدام عملی است؛ نه شعار.

