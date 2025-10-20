خبرگزاری کار ایران
بازدید صالحی‌امیری از پروژه‌های گردشگری اطراف دریاچه چیتگر/ تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر رفع موانع سرمایه‌گذاران

بازدید صالحی‌امیری از پروژه‌های گردشگری اطراف دریاچه چیتگر/ تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر رفع موانع سرمایه‌گذاران
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بازدید از مجتمع تجاری–اداری در حال ساخت لکسون در منطقه ۲۲ تهران، روند پیشرفت پروژه‌ها و وضعیت طرح‌های گردشگری اطراف دریاچه چیتگر را مورد بررسی میدانی قرار داد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحی‌امیری روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با همراهی تعدادی از مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بخش‌های مختلف پروژه مجتمع تجاری–اداری لکسون بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی با مجریان پروژه گفت‌وگو و ضمن بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی، بر هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت در مسیر اجرای پروژه‌ها و ضرورت رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

صالحی‌امیری همچنین به بررسی میدانی وضعیت طرح‌های گردشگری اطراف دریاچه چیتگر پرداخت و بر ضرورت نظارت مستمر و مدیریت یکپارچه پروژه‌های گردشگری و شهری تاکید کرد.

مجتمع تجاری–اداری لکسون در قالب برجی ۳۰ طبقه در حال ساخت است که شامل هشت طبقه منفی، یک طبقه همکف و ۲۱ طبقه مثبت می‌شود. در این ساختمان، طبقات منفی یک تا سه برای فضاهای تجاری، طبقات چهارم تا ششم برای خدمات هتلینگ و طبقات هفتم تا بیست‌ویکم برای فضاهای اداری پیش‌بینی شده است.

این بازدید در چارچوب پیگیری وضعیت پروژه‌های گردشگری و توسعه شهری تهران انجام شد.

 

 

