در دیدار انجمن بازیگران سینما از مجموعه تئاتر شهر مطرح شد؛
میزبانی تئاتر شهر از چند رویداد مرتبط با بازیگری
رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما در دیدار با رئیس تئاتر شهر برگزاری فعالیتها و برنامههای مشترک پژوهشی با محوریت این مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، رئیس و تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما متشکل از پژمان بازغی، فریبا کوثری، علی دهکردی، مهراوه شریفی نیا و سیروس همتی شامگاه روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه با حضور در تئاتر شهر با کوروش سلیمانی رئیس این مجموعه و عضو دیگر هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران دیدار کردند.
کوروش سلیمانی رئیس تئاتر شهر در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی کوتاه درباره برنامهها و فعالیتهای مجموعه از تلاش و برنامه ریزی برای ارتقا جایگاه تئاتر شهر در حوزههای اجرایی و پژوهشی سخن گفت.
همچنین در این نشست درباره زمینههای مشترک همکاری بین انجمن صنفی بازیگران سینما و مجموعه تئاترشهر از جمله برگزاری نشستهای پژوهشی در حوزه بازیگری تئاتر و سینما، برپایی آیینهای نکوداشت بازیگران نسلهای مختلف سینما و تئاتر و مباحث صنفی و تخصصی دیگر بحث و تبادل نظر شد.
اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران پس از پایان این نشست بود که به تماشای نمایش رامسس دوم به کارگردانی رضا گوران در تالار اصلی نشستند و پس از پایان اجرا نیز با کارگردان و بازیگران نمایش دیدار و از آنها به جهت اجرای باکیفیت و پرمخاطب نمایش قدردانی کردند.