به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، مراسم رونمایی از پوستر جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری ایران ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، مسلم شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، محمد مهدی کریمی نژاد، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و محسن حاجی سعید رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد.

تولید محتوا کلیدی‌ترین ابزار موفقیت در جذب گردشگر خارجی است

محسنی بندپی در این مراسم، شناخت ظرفیت‌های گردشگری کشور را ضروری دانست و گفت: تولید محتوا کلیدی‌ترین ابزار موفقیت در جذب گردشگر خارجی است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه باید ظرفیت‌های گردشگری کشور به موقع و باکیفیت لازم در فضای بین‌المللی معرفی شود، افزود: در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و تاریخی یا از علم جدید استفاده نکردیم و یا با توجه به محدودیت‌های پیش آمده نتوانستیم از تکنولوژی جدید بهره لازم را ببریم.

او با اشاره به بودجه محدود وزارت گردشگری در زمینه تبلیغات و معرفی ایران تصریح کرد: نگاه علمی به ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که برای جذب گردشگران خارجی باید بودجه بیشتری هزینه شود و هزینه در بخش تبلیغات سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

محسنی بندپی بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین، خلاقانه، هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال را در امر تبلیغات موضوعی بسیار مهم عنوان کرد و افزود: تولید محتوای فاخر کلیدی‌ترین ابزار موفقیت در جذب گردشگران است و هر کس بتواند کالای خود را بهتر و مطلوب‌تر عرضه کند مشتری بیشتری کسب می‌کند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به توئیت رئیس جمهوری درباره ثبت جهانی۳ روستای سهیلی قشم، شفیع آباد کرمان و کندلوس مازندران در فهرست روستاهای جهانی سازمان جهانی گردشگری تصریح کرد: این موفقیت بین‌المللی مایه مباهات و افتخار کشور است و همان گونه که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند ایران سرزمین هنر و رشادت است و تقدیر بزرگی این ملت را در آغوش گرفته است.

او با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری ایران ۱۴۰۴ آن را اقدام مبارکی دانست و ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم رنگین کمان ایران باشکوه را با تصویرسازی مناسب به جهانیان معرفی کنیم.

باید محتواهای تولید شده مردمی را در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نشر دهیم

در ادامه، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی نیز با ابراز خرسندی از همکاری بخش دولتی و خصوصی در برگزاری جشنواره تولید محتوا گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تولید محتوای گردشگری مغفول مانده است و بیشتر محتواهای تولیدی در حوزه گردشگری به شکل تجاری تهیه می‌شوند و فعالان گردشگری اعم از هتل دار، آژانس ها و... با این نگاه، محتوای گردشگری خود را تولید و عرضه می‌کنند.

مسلم شجاعی با تأکید بر استفاده از نگاه علمی برای تولید محتوای بین‌المللی افزود: همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی یزد به دلیل حساسیت‌های علمی می‌تواند گام مناسبی برای آغاز این فرایند باشد.

او استفاده از ظرفیت‌های مردمی را موضوعی بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم با همکاری با بخش‌های مختلف محتواهای تولید شده از سوی مردم را در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نشر دهیم.

راه‌اندازی یک دانشکده گردشگری در استان یزد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم گفت: هم افزایی بین دانشگاه آزاد و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد در کنار نهادهایی همچون شهرداری یزد و اتاق بازرگانی و شرکت شهرک‌های استان باعث راه‌اندازی این جشنواره شد.

محمد مهدی کریمی نژاد از راه‌اندازی یک دانشکده گردشگری در این استان خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری و همکاری نهادهای مرتبط و بخش خصوصی، این جریان ادامه خواهد داشت و به زودی شاهد توسعه این دانشکده در تحصیلات تکمیلی خواهیم بود.

این استاد دانشگاه با تشریح فرایند برگزاری جشنواره تولید محتوای بین‌المللی ایران ۱۴۰۴ تصریح کرد: حضور گسترده فعالان گردشگری استان در مراسم افتتاحیه در ۱۰ مهرماه نشان از اشتیاق این بخش به موضوع توسعه صنعت گردشگری دارد.

تولید محتوای فاخر، اصلی‌ترین فعالیت برای ایجاد تحول در حوزه سفر

محسن حاجی سعید رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور نیز با حضور در این مراسم با اشاره به ضعف تولید محتوای تبلیغاتی در حوزه گردشگری افزود: اصلی‌ترین فعالیت برای ایجاد تحول در حوزه سفر تولید محتوای فاخر است و تصویر ایران در فضای بین‌المللی با تحقق این موضوع تغییر پیدا می‌کند.

جشنواره تولید محتوای بین‌المللی گردشگری ایران ۱۴۰۴همزمان با هفته گردشگری از ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ (۲ اکتبر ۲۰۲۵) با نشست تخصصی در شهر یزد افتتاح و اختتامیه آن نیز همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ (۱۴ فرویه ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/