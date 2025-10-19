خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرقت ۹ قطعه جواهرات ناپلئون و همسرش از موزه لوور/ بزرگترین موزه هنر جهان تعطیل شد

سرقت ۹ قطعه جواهرات ناپلئون و همسرش از موزه لوور/ بزرگترین موزه هنر جهان تعطیل شد
کد خبر : 1702123
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های فرانسوی از سرقت جواهرات ناپلئون و همسرش از موزه لوور خبر دادند. به دنبال این سرقت بزرگترین موزه هنر جهان امروز تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که چند سارق نقابدار با شکستن پنجره‌ها، اقدام به سرقت جواهرات ناپلئون و همسرش در موزه لوور کردند.

گفته می‌شود، سارقان کاملا نقاب پوش بوده‌اند و از سمت رودخانه سن وارد ساختمان موزه لورر شده اند. آنها از بالابر استفاده کرده‌اند تا مستقیم به سالن مورد نظر دسترسی پیدا کنند که پس از شکستن شیشه‌ها دو نفر با وارد شدن به ساختمان اقدام به این سرقت کرده‌اند.

طبق یک منبع داخلی در موزه لوور، سارقان 9 قطعه از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش از جمله گردنبند، سنجاق سینه، تاج را به سرقت بردند. این جواهرات در ویترین‌های ناپلئون و پادشاهان فرانسه قرار داشتند.

تارنمای بی‌بی‌سی امروز (یکشنبه) خبر داد که به علت سرقت از موزه لوور، درهای این جاذبه جهانی گردشگری بسته شده و موضوع توسط مربوطه در دست پیگیری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ