سرقت ۹ قطعه جواهرات ناپلئون و همسرش از موزه لوور/ بزرگترین موزه هنر جهان تعطیل شد
رسانههای فرانسوی از سرقت جواهرات ناپلئون و همسرش از موزه لوور خبر دادند. به دنبال این سرقت بزرگترین موزه هنر جهان امروز تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، رسانههای فرانسوی گزارش دادند که چند سارق نقابدار با شکستن پنجرهها، اقدام به سرقت جواهرات ناپلئون و همسرش در موزه لوور کردند.
گفته میشود، سارقان کاملا نقاب پوش بودهاند و از سمت رودخانه سن وارد ساختمان موزه لورر شده اند. آنها از بالابر استفاده کردهاند تا مستقیم به سالن مورد نظر دسترسی پیدا کنند که پس از شکستن شیشهها دو نفر با وارد شدن به ساختمان اقدام به این سرقت کردهاند.
طبق یک منبع داخلی در موزه لوور، سارقان 9 قطعه از مجموعه جواهرات ناپلئون و همسرش از جمله گردنبند، سنجاق سینه، تاج را به سرقت بردند. این جواهرات در ویترینهای ناپلئون و پادشاهان فرانسه قرار داشتند.
تارنمای بیبیسی امروز (یکشنبه) خبر داد که به علت سرقت از موزه لوور، درهای این جاذبه جهانی گردشگری بسته شده و موضوع توسط مربوطه در دست پیگیری است.